O Palmeiras venceu a Ferroviária por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (14), na Arena Barueri, pela 2ª rodada do Paulistão Feminino. O gol foi marcado por Laís Melo, no segundo tempo.

As equipes optaram por equipes mistas para a partida, tendo em vista os desafios pelo Brasileirão. Com o resultado, as palestrinas assumiram a liderança parcial da competição e seguem com 100% de aproveitamento.

Como foi Palmeiras x Ferroviária

O início da partida foi marcado por domínio do Palmeiras, que teve mais posse de bola. Entretanto, o time de Carmilla Orlando não conseguiu converter em chances claras.

Aos poucos, a Ferroviária entrou na partida e impôs uma marcação dura. Aos 26, as palestrinas tiveram chance de abrir o placar em cobrança de falta de Andressinha, mas Luciana defendeu.

Minutos depois, aos 33, a Locomotiva respondeu com arrancada de Mylena Carioca, mas a finalização não levou perigo. As Guerreiras Grenás finalizaram sete vezes no primeiro tempo, mas apenas uma delas foi em direção ao gol.

No minuto final do primeiro tempo, Andressinha ainda tentou chute colocado de falta, mas a bola foi defendida. Fim de primeira etapa sem gols.

O segundo tempo começou com o Palmeiras pressionando. Andressinha tentou arremate na intermediária da área, mas Luciana interviu. Em seguida, foi a vez de Tainá Maranhão e Amanda Gutierres tabelarem e chegarem com perigo.

Em um enredo parecido da partida contra o Corinthians, pelo Brasileirão, a Ferroviária cresceu de produção ao longo do segundo tempo.

Mylena Carioca tentou encobrir Tapia aos oito minutos, obrigando a goleira palmeirense a fazer grande defesa. Na sequência, a Locomotiva quase abre o placar com gol olímpico.

Aos 19, Dudinha aproveitou falha da zaga grená, mas chutou em cima e Luciana. À medida que o tempo passou, a partida foi marcada por faltas e duelos.

A Ferroviária investiu em jogadas de infiltração e marcação individual, enquanto o Palmeiras buscava a atacante Amanda Gutierres como pivô.

Aos 23, Laís Melo aproveitou erro de passe da adversária, arrancou do meio-campo e saiu frente a frente de Luciana. A camisa dezenove escolheu o canto direito e inaugurou o placar. É o terceiro gol dela em duas partidas.

Com 41 minutos de jogo no segundo tempo, Espinales ainda tentou de cabeça, mas a bola passou ao lado do gol.

Jéssica de Lima apostou em nomes como Júlia Beatriz, destaque da Ferroviária, para tentar a reação na reta final. Mesmo com jogadas de velocidade, a Locomotiva não conseguiu o empate.

Nos acréscimos, Amanda Gutierres saiu frente a frente com Luciana, mas a goleira grená levou a melhor. As palestrinas somam seis pontos nas duas primeiras rodadas no Paulistão.

Próximos jogos

A Ferroviária tem confronto direto pela liderança do Brasileirão Feminino diante do Cruzeiro, no Castor Cifuentes, pela 11ª rodada. O jogo será neste sábado (17), às 17h (horário de Brasília).

O Palmeiras volta a campo diante do Internacional, na segunda-feira (19), às 20h, no Sesc Campestre.