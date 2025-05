Atacante colombiana comemora espaço no Palmeiras: “Muito feliz”

Greicy Landazury, de 20 anos, chegou ao Palmeiras nesta temporada, mas já se sente em casa. A atacante tem um gol e duas assistências em 11 partidas e tem ganhado espaço no time de Camilla Orlando.

— Estou muito feliz por ter esse começo tão positivo no Palmeiras. Tenho me adaptado bem ao clube e ao Brasil e contado com o apoio da comissão e das minhas companheiras nesse processo. Tem sido muito especial poder desenvolver mais do meu futebol em um clube tão competitivo aqui no Brasil. — diz a jogadora.

Antes de jogar no Brasil, Greicy defendeu as cores do Liga Antioqueña, Independiente Medellín e Deportivo Cali, todos clubes do futebol colombiano.

— Poder ajudar a equipe com gol e assistências significada muito pra mim. É um momento individual especial e de crescimento, mas não conseguiria fazer isso sem o apoio das minhas companheiras, então sou grata por tudo que tenho vivido. — completa ela.

O Palmeiras enfrenta a Ferroviária nesta quarta-feira (14), às 18h (horário de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Paulistão Feminino 2025. As palestrinas defendem o título da competição e Greicy será titular.

Momento do Palmeiras

O Verdão estreou com vitória no estadual e venceu o Realidade Jovem por 1 a 0. Com o placar magro, ficou na quarta colocação geral, mas pode subir na tabela em caso de resultado positivo diante da Locomotiva.

No Brasileirão, a equipe é a terceira colocada, com 20 pontos em dez partidas. A campanha é de seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

O próximo desafio das palestrinas será pelo Brasileirão, contra o Internacional, na segunda-feira (19), às 20h (horário de Brasília), no Sesc Campestre, no Rio Grande do Sul.