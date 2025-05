O Brasileirão Feminino teve três partidas realizadas neste domingo (11). Cruzeiro e Red Bull Bragantino terminaram o final de semana com mais três pontos na bagagem, enquanto Corinthians e Ferroviária empataram em clássico realizado na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Na Arena Gregorão, em Contagem, no estado de Minas Gerais, Cruzeiro e Bahia fizeram um duelo eletrizante. A partida foi movimentada, mas o gol saiu apenas nos acréscimos. Lady Andrade marcou no último minuto do jogo e garantiu a vitória por 1 a 0 das Cabulosas. A equipe mineira se mantém na liderança da competição nacional.

No estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o América-MG por 2 a 0. Paulina Gramaglia foi a craque do jogo e marcou duas vezes para garantir a vitória do Massa Bruta, que ocupa a oitava posição na tabela, dentro da zona de classificação para a próxima fase.

O último jogo da noite foi entre Ferroviária e Corinthians. Na Fonte Luminosa, em Araraquara, as equipes empataram por 1 a 1. Mariana Santos marcou para as donas da casa, e Vic Albuquerque, nos acréscimos do segundo tempo, empatou o confronto para o clube alvinegro.

Ferroviária e Corinthians fizeram jogo acirrado pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária)

Resultados da rodada

São Paulo 0 x 0 Fluminense

Flamengo 4 x 0 Real Brasília

Palmeiras 4 x 2 3B da Amazônia

Juventude 1 x 1 Internacional

Cruzeiro 1 x 0 Bahia

Bragantino 2 x 0 América-MG

Ferroviária 1 x 1 Corinthians

Sport x Grêmio - segunda-feira (12) - 15h - Ilha do Retiro

G-8 do Brasileirão Feminino após a décima rodada

Cruzeiro – 26 pontos Ferroviária – 21 pontos Palmeiras – 20 pontos Corinthians – 19 pontos São Paulo – 18 pontos Flamengo – 17 pontos América-MG – 15 pontos Bragantino – 14 pontos

