Ficha do jogo BRA PER 2ª RODADA Sul-Americano Feminino Sub-17 Data e Hora Quinta, 15 de maio, às 21h30 Local Estádio Pascual Guerrero, em Cali Árbitro Onde assistir

O Brasil enfrenta o Peru nesta quinta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), pela 2ª rodada do hexagonal final do Sul-Americano Feminino Sub-17. A bola rola no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, com transmissão do Sportv e no Globoplay.

continua após a publicidade

Após classificar em primeiro lugar na primeira fase, a Seleção Brasileira apenas empatou com o Paraguai na última segunda-feira (12). O time segue sem perder na competição, mas está na terceira colocação da tabela, com apenas um ponto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabi Pusch marcou um dos gols da vitória do Brasil no Sul-Americano Feminino Sub-17. (Foto: Nelson Terme / CBF)

O Peru disputa o hexagonal pela primeira vez e tem a brasileira Emily Lima como treinadora e coordenadora técnica. O time fechou a primeira fase na terceira colocação do Grupo B, com seis pontos em quatro partidas.

continua após a publicidade

FPF/iTEA Sport/Marcel Sandoval

Na fase de grupo, o Brasil venceu o Peru por 2 a 0, em partida válida pela estreia da competição. A Colômbia lidera o hexagonal, seguido de Equador, Brasil,Paraguai, Chile e Peru, no momento lanterna da competição.

Nesta fase, os quatro melhores colocados garantem vaga para o Mundial no Marrocos, além do título para o primeiro lugar. As brasileiras buscam a sexta taça da competição.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians é o clube com mais convocadas por Arthur Elias para a Seleção Feminina

BRASIL X PERU

2ª RODADA DO HEXAGONAL FINAL DO SUL-AMERICANO FEMININO

📆 Data e horário: quinta, 15 de maio, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado), com retransmissão Globoplay (para assinantes)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Morganti; Allyne, Andreyna e Marina; Carol Melo, Julinha, Dulce Maria e Evelin; Ravenna, Yngrid Piauí e Mari.

PERU: Fiorela Sucuitana, Aldana Costa, Fátima Huaylupo, Ariana Sabalú, Ana Lucía Deletre, Emillia Consiglieri, Alba Soto, Mía Meist, Alexa Zevallos, Brisa Alvarado, Valeria Huamaní.