"Meu nome é Dayana Dias dos Santos. Sou ex-jogadora da Portuguesa, comecei em 2010 e joguei até 2021", inicia a ex-zagueira e capitã da Lusa, hoje treinadora de futebol e personal trainer.

Uma semana antes do aniversário da Associação Portuguesa de Desportos, a reportagem do Lance! esteve no histórico Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé, na Zona Leste de São Paulo, e convidou Dayana para reviver e sentir a emoção de uma década dedicada ao clube.

— Estar de volta ao Canindé traz muitas lembranças inesquecíveis. Foram anos incríveis com nosso treinador Prisco Palumbo, que infelizmente não está mais conosco, mas guardo muitas recordações e carinho por ele — disse ela.

Prisco Sylvio Palumbo, ex-treinador da Lusa e do São Caetano, faleceu em 2024 aos 78 anos e é lembrado como um dos grandes incentivadores do futebol feminino no estado de São Paulo.

Início no futebol feminino

O começo no futebol não foi fácil. Daiana jogava com os primos, sempre como goleira, em uma época com poucos clubes femininos e condições difíceis. Ela saía do trabalho, pegava sua bicicleta para treinar e voltava da mesma forma. Recebeu diversos “nãos”, mas nunca desistiu.

Como zagueira, Daiana nunca se considerou habilidosa, mas sempre foi raçuda e dedicada. Na função de capitã, seu papel ia além do campo: também orientava as jogadoras sobre alimentação, sono e cuidados com o corpo.

Entre as atletas de destaque que atuaram na Lusa estão Debinha, atualmente no Kansas City, e Cacau, atacante do Fluminense.

Dayana Dias defendeu as cores da Lusa por mais de uma década. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

Como a Portuguesa conquistou seu coração

Em 2010, quando chegou à Portuguesa, nunca imaginou que vestir aquela camisa seria tão especial. Para Daiana, o clube se tornou uma segunda pele e transformou sua vida. Hoje, diz com orgulho: a Portuguesa é seu time do coração.

As memórias do clube são intensas. A melhor delas foi a classificação para a final do Brasileiro da Série B, enquanto a pior foi a uma goleada sofrida diante do Corinthians no Canindé.

Atualmente, Dayana é treinadora no Pelado Real, iniciativa que atua com futebol feminino. Ela comanda categorias Sub-11, Sub-17 e adulta, com foco em ensinar fundamentos para meninas e adolescentes.

No aniversário de 105 anos da Portuguesa, Dayana fez um apelo aos gestores do clube. Para ela, é preciso melhorar a estrutura, investir na base e reforma no estádio, que está prevista para iniciar em outubro.

Ela acredita que o futebol feminino ainda precisa de atenção, e que um time profissional da Portuguesa pode inspirar outras meninas a sonharem em vestir a camisa. Sem equipe principal, a Lusa mantém as categorias sub-15 e sub-20.

— A Portuguesa é grandiosa, e eu espero que os gestores cuidem melhor do clube. É possível melhorar a estrutura, pintar, ter mais funcionários e oferecer um palco digno para que nossos jogadores deem show. O futebol feminino ainda precisa de atenção, e a Portuguesa deve ter um time profissional, além de investir na base, para que outras meninas tenham o sonho de jogar aqui realizado — finaliza ela.

