O Palmeiras venceu o 3B da Amazônia por 4 a 2, com dois gols de Amanda Gutierres e dois de Laís Melo, neste sábado (10), em casa, na Arena Barueri. Carla Nunes e Kika Moreno descontaram para as visitantes.

O confronto contra as vice-lanternas da competição foi marcado por dificuldade para o alviverde. Amanda Gutierres, artilheira do certame, e Laís Melo, recém-recuperada de lesão, garantiram os três pontos.

Como foi Palmeiras x 3B da Amazônia

O time de Manaus começou o jogo com intensidade e teve chance de abrir o placar com Carla Nunes e Paulinha, ainda nos primeiros minutos.

Aos 21 minutos, a artilheira Amanda Gutierres finalizou dentro da área e fez 1 a 0 para o Palmeiras. Stefanie ainda teve a chance de ampliar, mas desperdiçou.

No fim do primeiro tempo, a goleira Kati, do 3B, cometeu falta e foi expulsa. Aos 42, a equipe amazonense deixou tudo igual com Carla Nunes.

No segundo tempo, o Palmeiras teve outra postura. Com quatro minutos de bola rolando, Gutierres marcou de cabeça. Aos 27, foi a vez de Laís Melo aproveitar a saída de bola errada do 3B e chutar colocado, abrindo 3 a 1 para as palestrinas.

No fôlego final, o 3B aproveitou contra ataque com Carla Nunes e Kika Moreno. Moreno viu a goleira Kate Tapia adiantada e encobriu a palmeirense, fazendo 3 a 2.

Aos 39 minutos, Laís Melo recebeu passe de Amanda Gutierres, bateu no canto e fez o quarto gol do Palmeiras — o segundo dela na partida.

O jogo continuou acirrado até o fim, mas o Palmeiras conseguiu segurar o resultado.

Campanha das Palestrinas

O Palmeiras subiu da quarta para a terceira posição do Brasileirão Feminino, ultrapassando o Corinthians, que duela contra a Ferroviária no domingo (11). A campanha é de seis vitórias, dois empates e duas derrotas até o momento. O aproveitamento é de 66%.

A atacante Amanda Gutierres está isolada na artilharia da competição, com nove gols.

Próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão Feminino

Internacional x Palmeiras (11ª rodada)

Data: segunda-feira, 19 de maio

segunda-feira, 19 de maio Horário: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Sesc Campestre

Palmeiras x Cruzeiro (12ª rodada)

Data: quarta-feira, 21 de maio de 2025

quarta-feira, 21 de maio de 2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Arena Barueri, Barueri

Real Brasília x Palmeiras (13ª rodada)