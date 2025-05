Com gol marcado por Lady Andrade, o Cruzeiro venceu o Bahia por 1 a 0, no Gregorão, e segue com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino.

continua após a publicidade

As Cabulosas estão na liderança da competição, com 24 pontos em dez partidas. A campanha é de sete vitórias e três empates.

Como foi Cruzeiro x Bahia

O Cruzeiro recebeu o Bahia para assegurar a liderança do Brasileirão, mas não encontrou facilidade. O Tricolor Baiano fez jogo duro, sobretudo no primeiro tempo, e resistiu às investidas das cruzeirenses, além de criar chances de abrir o placar.

O Bahia investiu nos arremates de média e longa distância, além de bolas paradas. No fim do primeiro tempo, o Cruzeiro cresceu na partida e pressionou, mas sem eficácia.

continua após a publicidade

Letícia teve chance de gol frente a frente com a goleira Yanne, mas a zagueira tricolor Tchula chegou no apoio e evitou o gol. Aos 48, Byanca Brasil aproveitou falta na entrada da área e bateu à esquerda do gol.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O segundo tempo começou mais aberto e menos truncado. Com dois minutos de bola rolando, Yanne fez grande defesa após chute de Letícia.

O Bahia respondeu com chute de Ângela, na entrada da área, defendido pela goleira da Raposa. Depois, o Cruzeiro estabeleceu uma blitz, com três finalizações em sequência, mas não conseguiu furar o bloqueio do time nordestino.

continua após a publicidade

Aos 16, mais uma vez o Bahia chega com Ângela, e Camila é obrigada a realizar grande defesa. O jogo ganhou tom dramático a partir dos 29 minutos, após a zagueira Ayla, do Bahia, paralisar o jogo com falta dura. As cruzeirenses reclamaram por parada no jogo, em vez de vantagem.

As Mulheres de Aço adiantaram as linhas e pressionaram o Cruzeiro. Com a entrada de Kaiusca, as visitantes ganharam velocidade no ataque.

Aos 45 minutos, Clara saiu de frente para o gol e Yanne fez outra grande intervenção. Quatro minutos depois, Haas foi expulsa após falta dura em Cássia. A defensora já tinha cartão amarelo.

No último minuto, Lady Andrade aproveitou rebote da goleira adversária e fez o único gol da partida. O Cruzeiro chegou à oitava vitória em dez rodadas no Brasileirão Feminino.

➡️ Análise: Marta de volta? Quem pode ganhar espaço na convocação da Seleção feminina

Cruzeiro e Bahia, pelo Brasileirão Feminino; (Gustavo Martins / Cruzeiro)

Próximos jogos do Cruzeiro

11ª rodada – Cruzeiro x Ferroviária

📅 17/05 (sábado)

🕒 Horário: 17h

📍 Local: Castor Cifuentes

12ª rodada – Palmeiras x Cruzeiro

📅 21/05 (quarta-feira)

🕒 Horário: 16h

📍 Local: Arena Barueri

13ª rodada – Cruzeiro x Instituto 3B

📅 07/06 (sábado)

🕒 Horário:15h

📍 Local: Gregorão