O Flamengo goleou o Real Brasília por 4 a 0 neste sábado (10), no Estádio Moça Bonita, pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. Os gols foram marcados por Cristiane (2x), Fernanda e Louvain.

continua após a publicidade

As Meninas da Gávea chegaram aos 17 pontos e subiram para a sexta colocação da competição. A equipe não perde há quatro jogos, com três vitórias e um empate.

Goleadora do Flamengo no ano, Cristiane assume a vice-liderança da competição, com seis gols, um a menos que Amanda Gutierres.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Como foi o Flamengo x Real Brasília

Jogando em casa, as Rubro-Negras iniciaram a partida com marcação alta, pressionando a saída de bola adversária. Apesar da postura ofensiva, não conseguiam chegar próximo ao gol do Real Brasília.

continua após a publicidade

Aos poucos, o Flamengo investiu em chutes de média distância e variações no setor ofensivo. Aos 18 minutos, Cristiane aproveitou sobra de bola na área e tentou de calcanhar, mas a goleira Tainá evitou o gol.

Aos 22, foi a vez de Gláucia, camisa dez do Flamengo, arriscar de perna direita e a bola ir para fora. Cristiane abriu o placar um minuto depois, de cabeça, aproveitando cruzamento.

continua após a publicidade

No fim do primeiro tempo, Fernandinha ampliou com jogada individual. A camisa 32 chutou e a bola desviou na adversária e entrou.

➡️ Fifa faz visita e aprova Neo Química Arena para Copa do Mundo Feminina

O início da segunda etapa foi marcado por menos objetividade das donas da casa. O Real Brasília não ameaçou, mas conseguiu trocar passes.

A melhor chance foi com Manu, camisa dez do clube brasiliense, com uma falta. Ela chutou à esquerda do gol, sem perigo para a goleira Vivi Holzel.

A treinadora Rosana Augusto promoveu mudanças na equipe, entre elas, a entrada da meia Gaby Louvain, no lugar de Djeni. No primeiro toque na bola, ela acertou belo chute e encobriu a goleira Tainá, abrindo 3 a 0 para o Flamengo.

Na reta final, Cristiane fez o quarto gol do Flamengo e o segundo dela no jogo. A atacante aproveitou a bola dentro da área e finalizou bem, garantindo a goleada rubro-negra.

Próximos jogos do Flamengo no Brasileirão Feminino

Fluminense x Flamengo (11ª rodada)

Data: sexta-feira, 16 de maio

sexta-feira, 16 de maio Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo x Internacional (12ª rodada)

Data: quinta-feira, 22 de maio

quinta-feira, 22 de maio Horário: 15h (horário de Brasília)

15h (horário de Brasília) Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

Corinthians x Flamengo (13ª rodada)