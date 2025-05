Arthur Elias realiza a convocação da Seleção Brasileira feminina nesta terça-feira (13) para amistosos contra o Japão, em São Paulo. Desde a última lista, em março, o treinador teve baixas, caso da goleira Natascha, do Palmeiras.

continua após a publicidade

O Brasil joga contra as japonesas em duas ocasiões: na sexta-feira, 30 de maio, na Neo Química Arena (São Paulo, SP), às 21h30, e no dia 2 de junho, às 20 horas, no Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista, SP).

O Lance! apresenta novidades que podem pintar entre as convocadas.

Análise: futebol brasileiro deve continuar em destaque

Com base nas últimas convocações, Arthur Elias apresenta um perfil mais conservador e mantém parte do grupo vice-campeão olímpico em 2024. O próximo grande desafio da Seleção será a Copa América, entre os dias 12 de julho e 2 de agosto.

continua após a publicidade

Na última lista, nove atletas atuavam no Brasil. Desta forma, a tendência é que o treinador priorize atletas do Brasileirão A1, em especial de clubes como Palmeiras e Corinthians.

➡️ Do interior do Paraná ao topo do Palmeiras e da Seleção Brasileira: prazer, Amanda Gutierres

Marta volta para a Seleção?

Ainda não se pode cravar se Marta voltará a atuar pela Seleção nesta convocação. A atleta faz boa temporada no Orlando Pride, dos Estados Unidos, com três gols e uma assistência em oito partidas.

continua após a publicidade

A proximidade da Copa América é um fator que aproxima Marta da equipe. Em entrevista ao jornal "O Globo" na última sexta-feira (9), o treinador afirmou que a presença da camisa dez ainda não estava definida.

Marta criticou repercussão da vitória brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Novidades na lista

Sem Natascha, o primeiro desafio será debaixo das traves. Em março, estiveram na lista: Lorena (KC Current-EUA), Camila (Cruzeiro) e a arqueira palmeirense, diagnosticada com lesões no ligamento cruzado anterior (LCA), no ligamento colateral medial (LCM) e no menisco na última quarta-feira (1°).

No Brasileirão, nomes de destaque para a posição são: Nicole Ramos, do Corinthians, Carlinha, do São Paulo, e a veterana Luciana, da Ferroviária.

No setor defensivo, Pati Maldaner, do Palmeiras, pode ganhar espaço. A defensora de 22 anos é titular no clube e tem passagens pelas seleções de base e já foi, inclusive, campeã do Sul-Americano Sub-20.

Zagueira não escondeu a felicidade com nova convocação (Adriano Fontes/CBF)

O meio campo é o setor que pode reservar mais mudanças. Laís Estevam, do Palmeiras, não tem sido relacionada para os jogos do Verdão, após sentir dores no jogo contra a Ferroviária, em 26 de abril. O clube não confirmou lesão, mas a falta de sequência pode tirar a meia da lista da Seleção.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Arthur tem algumas opções para o setor. Pode optar, por exemplo, com a volta de Vitória Yaya, convocada nos Jogos de Paris e titular do Corinthians.

Yaya é um dos destaques do Corinthians e já defendeu Seleção Brasileira. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Caso opte por atletas mais experientes, pode contar com a meia Vic Albuquerque, do Corinthians, que está na briga pela artilharia do Brasileirão e vive grande fase. Assim como Ana Vitória, do Atlético de Madrid, que corre por fora na disputa.

O ataque tem Gláucia (Flamengo), Byanca Brasil (Cruzeiro) e Jhonson (Corinthians) como postulantes, pela boa fase no Brasileirão Feminino e protagonismo dentro das equipes. As duas primeiras já vestiram a amarelinha, enquanto a corintiana seria estreante.

Convocação da Seleção feminina