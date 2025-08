Com grande tradição no futebol feminino brasileiro, o Avaí Kindermann vive um momento de dificuldades financeiras. Segundo apuração do Lance!, o clube tem salários atrasados e existe o risco de as jogadoras não entrarem em campo nesta quarta-feira (6), contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil Feminina.

continua após a publicidade

A partida está marcada para as 15h (de Brasília), no Estádio Salézio Kindermann, em Caçador (SC). De acordo com informações obtidas pela reportagem, os atrasos salariais — parciais e integrais — atingem os meses de fevereiro, março, abril e maio de 2025.

Procurada, a diretoria do Avaí Kindermann confirmou os débitos, mas garantiu que a equipe atuará normalmente diante do Verdão. Também de acordo com o clube, o pagamento será realizado "nas próximas semanas".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira nota:

De fato, hoje o Avaí Kindermann possui algumas pendências financeiras a serem resolvidas com o elenco feminino. No entanto, a diretoria está empenhada em regularizar a situação o mais breve possível.

Apesar dos desafios, queremos destacar o profissionalismo e a dedicação de todo o elenco. A equipe está totalmente focada e empenhada na preparação para a partida desta quarta-feira, contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Copa do Brasil Feminina: onde assistir aos jogos da 3ª fase

Avaí Kindermann durante jogo em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. (Foto: Lua Matias / Avaí F.C.)

O futebol feminino no Avaí Kindermann

O Avaí Kindermann, de Caçador (SC), é um dos clubes mais tradicionais do futebol feminino no Brasil. Fundado em 1975 como Sociedade Esportiva Kindermann, entrou na modalidade em 1996 e conquistou 15 títulos do Campeonato Catarinense entre 2008 e 2024, além da Copa do Brasil Feminina de 2015. Foi vice-campeão do Brasileirão A1 em 2020 e disputou a Libertadores em 2020 e 2021.

A partir de 2019, firmou parceria com o Avaí, mantendo a sede no interior catarinense. O clube revelou nomes como Gabi Zanotti, Andressinha, Camilinha e Gabi Portilho, tornando-se referência em formação de atletas no país.

Na atual temporada, disputa o Campeonato Catarinense e a Copa do Brasil Feminina. A equipe caiu na primeira fase da Série A2 do Brasileirão Feminino, mas conseguiu permanecer na segunda divisão.