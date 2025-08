A atacante Byanca Brasil, destaque do Cruzeiro na temporada, está recuperada de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e entra em campo como titular diante do Corinthians. O confronto, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, ocorre nesta quarta-feira (6), às 16h30, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).

Byanca tem três gols e quatro assistências em 12 jogos nesta temporada e não atua desde maio. Ela sentiu lesão na vitória por 3 a 1 diante da Ferroviária, pelo Brasileirão, no dia 17 daquele mês. Desde então, ela passou por um tratamento intensivo para estar à disposição de Jonas Urias.

Além da vaga na Copa do Brasil, o Cruzeiro disputa as quartas de final do Brasileirão Feminino contra o Red Bull Bragantino. O primeiro jogo será neste domingo (10), às 10h30, no Canindé, em São Paulo (SP), e a partida de volta ocorre uma semana depois, no domingo (17), às 10h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir

Copa do Brasil - terceira fase

Data e horário: quarta-feira, 6, às 16h30

Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

Onde assistir: Sportv (canal fechado)

ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

Jonas Urias, técnico das Cabulosas, optou pelo time titular para a partida, mesmo tendo o primeiro jogo das quartas de final do Brasileirão Feminino no fim de semana, contra o Red Bull Bragantino. Camila e Isa Haas, representantes cruzeirenses no título da Copa América, estão à disposição para o jogo.

CRUZEIRO: Camila; sabela, Isa Haas, Paloma Maciel e Vitória Calhau, meio com Bedoya, Gisseli e Gabi Soares, além de Miriã, Marília e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias.

CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Jhonson, Gabi Zanotti e Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato.