O Palmeiras divulgou as informações de acesso para o clássico contra o Corinthians, neste domingo (07), às 11h, na Arena Barueri, pelo jogo de ida da final do Paulista Feminino. A entrada será gratuita, mas exclusiva para a torcida do Palmeiras, já que o duelo terá torcida única.

Os ingressos podem ser resgatados desde sexta-feira (05), às 19h, pelo site oficial da Soudaliga: palmeiras.soudaliga.com.br. O acesso será realizado por reconhecimento facial, processo obrigatório para validar a entrada no estádio.

A torcida do Palmeiras deverá acessar a Arena pelo Setor C1, Portão 15, localizado na Rua Santos Dumont, 365. O clube reforça que não haverá retirada presencial e que não haverá venda de ingressos nas bilheterias.

Final do Paulistão Feminino entre Palmeiras x Corinthians

No jogo de ida, com mando de campo do Palmeiras, os times se enfrentam na Arena Barueri no próximo domingo (7), às 11h (horário de Brasília). A volta está marcada para domingo (14), 10h (horário de Brasília), com local a ser definido.

Nas semis, o Palmeiras empatou com a Ferroviária por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (4), na Arena Barueri, em Barueri (SP), e está classificado à decisão do Paulistão Feminino. As Palestrinas venceram o jogo de ida por 2 a 0 em Araraquara e avançaram com 3 a 1 no agregado. Na partida desta quinta, Poliana marcou para o Verdão e Mariana Santos para as Guerreiras Grenás.

Diante de pouco mais de 8 mil torcedores, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1, na Neo Química Arena, e se classificou à decisão do Paulistão Feminino. As tricolores abriram o placar com Kaká, mas Maressa marcou contra após chute de Duda Sampaio, e Jaqueline aproveitou a sobra para garantir a vitória das Brabas.