Joia do Corinthians destaca preparação da Seleção Brasileira para o Mundial feminino sub-17
A meio-campista Pepê mostra confiança no grupo para o torneio
- Matéria
- Mais Notícias
Pietra Souza, a Pepê, segue brilhando tanto pelo Corinthians quanto pela Seleção Brasileira sub-17. A jovem meia, destaque da base corinthiana e camisa 10 do time alvinegro, está entre as convocadas para a Copa do Mundo Feminina da categoria e concedeu entrevista exclusiva ao Lance!.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Sem Marta, Seleção feminina é convocada para amistosos de outubro; veja lista
Futebol Feminino09/10/2025
- Futebol Feminino
Seleção Brasileira Sub-17: veja convocadas para preparação da Copa do Mundo Feminina
Futebol Feminino17/09/2025
- Futebol Nacional
Atacante do Coritiba é convocada para a Seleção Feminina sub-17
Futebol Nacional18/09/2025
— Para mim sempre é um sonho estar aqui no Mundial, na Copa do Mundo. Cada convocação é um reconhecimento pelo que a gente trabalha todo dia — afirma Pepê, lembrando sua trajetória desde as categorias de base do Timão até a seleção nacional.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
A preparação para a estreia, marcada para sexta-feira (17), às 16h, contra o Marrocos, foi intensa. A equipe participou de treinamentos na Granja Comary, amistosos contra a equipe profissional do Botafogo, e, mais recentemente, se ambientou ao Marrocos, onde enfrentou o Japão também em amistoso.
— Estamos melhorando cada detalhe que tivemos no Sul-Americano, cada treinamento, e vamos muito preparadas para esse Mundial — completa a meia. Pepê também falou sobre as expectativas para o torneio e a importância de focar em cada partida.
Mesmo jovem, Pepê já acumula experiência em um clube de grande tradição. Com maturidade e foco, ela fala sobre lidar com a pressão.
— Desde pequenininha, quando entrei no Corinthians, a gente entende quão grande é o clube. Sempre foi importante compreender isso. Chegar aqui na seleção também é entender quão gigante é o Brasil. Não é pressão, é um jeito gostoso de sentir— destaca.
➡️ ‘Sou fria pra bater pênalti’, diz Jhonson após classificação do Corinthians na Libertadores
Seleção Brasileira enfrenta o Marrocos na estreia
O Brasil está no Grupo A, ao lado de Costa Rica, Itália e Marrocos. Sobre a estreia contra os donos da casa, Pepê reconheceu a dificuldade.
—Vai ser um jogo difícil, não existe jogo fácil no Mundial. A estreia com torcida será especial, mas vai ser muito legal e a gente vai dar o nosso melhor — analisa ela.
Jogos do Brasil – Copa do Mundo Sub-17 Feminina 2025
- 1ª rodada
- Marrocos x Brasil – 17/10, 19h, Rabat
- 2ª rodada
- Costa Rica x Brasil – 21/10, 16h, Mohammed VI (Campo 1)
- 3ª rodada
- Brasil x Itália – 24/10, 19h, Mohammed VI (Campo 1)
- Matéria
- Mais Notícias