Pietra Souza, a Pepê, segue brilhando tanto pelo Corinthians quanto pela Seleção Brasileira sub-17. A jovem meia, destaque da base corinthiana e camisa 10 do time alvinegro, está entre as convocadas para a Copa do Mundo Feminina da categoria e concedeu entrevista exclusiva ao Lance!.

continua após a publicidade

— Para mim sempre é um sonho estar aqui no Mundial, na Copa do Mundo. Cada convocação é um reconhecimento pelo que a gente trabalha todo dia — afirma Pepê, lembrando sua trajetória desde as categorias de base do Timão até a seleção nacional.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A preparação para a estreia, marcada para sexta-feira (17), às 16h, contra o Marrocos, foi intensa. A equipe participou de treinamentos na Granja Comary, amistosos contra a equipe profissional do Botafogo, e, mais recentemente, se ambientou ao Marrocos, onde enfrentou o Japão também em amistoso.

continua após a publicidade

— Estamos melhorando cada detalhe que tivemos no Sul-Americano, cada treinamento, e vamos muito preparadas para esse Mundial — completa a meia. Pepê também falou sobre as expectativas para o torneio e a importância de focar em cada partida.

Mesmo jovem, Pepê já acumula experiência em um clube de grande tradição. Com maturidade e foco, ela fala sobre lidar com a pressão.

— Desde pequenininha, quando entrei no Corinthians, a gente entende quão grande é o clube. Sempre foi importante compreender isso. Chegar aqui na seleção também é entender quão gigante é o Brasil. Não é pressão, é um jeito gostoso de sentir— destaca.

continua após a publicidade

➡️ ‘Sou fria pra bater pênalti’, diz Jhonson após classificação do Corinthians na Libertadores

Pepê foi campeã do Brasileirão Feminino Sub-17 pelo Corinthians. (Foto: reprodução/redes sociais)

Seleção Brasileira enfrenta o Marrocos na estreia

O Brasil está no Grupo A, ao lado de Costa Rica, Itália e Marrocos. Sobre a estreia contra os donos da casa, Pepê reconheceu a dificuldade.

—Vai ser um jogo difícil, não existe jogo fácil no Mundial. A estreia com torcida será especial, mas vai ser muito legal e a gente vai dar o nosso melhor — analisa ela.

Jogos do Brasil – Copa do Mundo Sub-17 Feminina 2025

1ª rodada Marrocos x Brasil – 17/10, 19h, Rabat

2ª rodada Costa Rica x Brasil – 21/10, 16h, Mohammed VI (Campo 1)

3ª rodada Brasil x Itália – 24/10, 19h, Mohammed VI (Campo 1)

