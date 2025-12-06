O Flamengo faz uma boa campanha na World Sevens, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Com intensidade, personalidade e forte presença coletiva, o Rubro-Negro chega à reta final da fase de grupos dependendo apenas de si para garantir vaga nas semifinais do torneio. Ainda neste sábado (6), enfrenta o Tigres, às 19h30, com transmissão da DAZN e Disney+.

A World Sevens Football (W7G) é uma série global de futebol feminino que estreou em maio de 2025, em Estoril, Portugal, reunindo algumas das principais forças do fut7 mundial. Nesta etapa nos EUA, o Mengão largou bem: venceu o Kansas City Current por 3 a 2 na estreia e, no segundo compromisso, empatou em 2 a 2 com o Toronto, levando a melhor nas penalidades.

Além do Flamengo, participam Club América (México), Deportivo Cali (Colômbia), Kansas City Current (EUA), Nacional (Uruguai), San Diego Wave FC (EUA), Tigres Femenil (México) e AFC Toronto (Canadá). Todas as equipes se enfrentam em grupo único, no formato todos contra todos, que classifica as quatro melhores campanhas para as semifinais.

Destaques do Flamengo

A dupla Glaucia e Cristiane tem sido fundamental na construção ofensiva, somando gols e participações diretas nas jogadas de maior perigo. No meio, Djeni e Ju Ferreira dão equilíbrio, enquanto Vivi Holzel se firma como um dos nomes da competição com defesas importantes em momentos de pressão.

Outro destaque da campanha é o uso estratégico de Monalisa como goleira-linha, recurso que tem dado profundidade e ritmo ao time no ataque.

