Marianna Nanni apita Palmeiras x Corinthians pela final do Paulistão Feminino; veja arbitragem escalada
Jogo de ida será na Arena Barueri neste domingo (7)
O clássico decisivo entre Palmeiras e Corinthians, neste domingo (7), às 11h, na Arena Barueri, já tem seu time de arbitragem definido pela Federação Paulista de Futebol. O jogo de ida da final do Paulistão Feminino contará com equipe de arbitragem e inclui atuação completa do VAR.
A árbitra Marianna Nanni Batalha será a responsável pelo apito. Ela terá ao seu lado as assistentes Izabele de Oliveira (1) e Anna Beatriz Scagnolato (2).
No apoio externo, o confronto terá Leonardo Delfino de Abreu Lima como quarto árbitro e Daniel Luis Marques como quinto árbitro. A análise de campo ficará a cargo de Simone Xavier de Paula e Silva, responsável por acompanhar a conduta da equipe de arbitragem no gramado.
O clássico também contará com arbitragem de vídeo. O VAR será conduzido por José Cláudio Rocha Filho, um dos mais experientes do quadro nacional. Ele terá o suporte de Fábio Rogério Baesteiro (AVAR1) e Humberto José Junior(AVAR2). A equipe ainda inclui o observador de VAR Luiz Vanderlei Martinucho.
A operação técnica da cabine terá Douglas Perrone Katayama como Quality Manager, Paulo Pereira como operador de replay, além dos técnicos de garantia Márcio Freitas (FPF) e Daniel Santos (Estádio).
Arbitragem completa de Palmeiras x Corinthians
- Árbitro: Marianna Nanni Batalha
- Árbitro Assistente 1: Izabele de Oliveira
- Árbitro Assistente 2: Anna Beatriz Scagnolato
- Quarto Árbitro: Leonardo Delfino de Abreu Lima
- Quinto Árbitro: Daniel Luis Marques
- Analista de Campo: Simone Xavier de Paula e Silva
- VAR: Jose Claudio Rocha Filho
- AVAR1: Fabio Rogerio Baesteiro
- AVAR2: Humberto Jose Junior
- Observador VAR: Luiz Vanderlei Martinucho
- Quality Manager: Douglas Perrone Katayama
- Técnico de Garantia FPF: Marcio Freitas
- Operador de Replay: Paulo Pereira
- Técnico de Garantia Estádio: Daniel Santos
