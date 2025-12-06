O clássico decisivo entre Palmeiras e Corinthians, neste domingo (7), às 11h, na Arena Barueri, já tem seu time de arbitragem definido pela Federação Paulista de Futebol. O jogo de ida da final do Paulistão Feminino contará com equipe de arbitragem e inclui atuação completa do VAR.

A árbitra Marianna Nanni Batalha será a responsável pelo apito. Ela terá ao seu lado as assistentes Izabele de Oliveira (1) e Anna Beatriz Scagnolato (2).

No apoio externo, o confronto terá Leonardo Delfino de Abreu Lima como quarto árbitro e Daniel Luis Marques como quinto árbitro. A análise de campo ficará a cargo de Simone Xavier de Paula e Silva, responsável por acompanhar a conduta da equipe de arbitragem no gramado.

O clássico também contará com arbitragem de vídeo. O VAR será conduzido por José Cláudio Rocha Filho, um dos mais experientes do quadro nacional. Ele terá o suporte de Fábio Rogério Baesteiro (AVAR1) e Humberto José Junior(AVAR2). A equipe ainda inclui o observador de VAR Luiz Vanderlei Martinucho.

A operação técnica da cabine terá Douglas Perrone Katayama como Quality Manager, Paulo Pereira como operador de replay, além dos técnicos de garantia Márcio Freitas (FPF) e Daniel Santos (Estádio).

Arbitragem completa de Palmeiras x Corinthians