Futebol Feminino

Marianna Nanni apita Palmeiras x Corinthians pela final do Paulistão Feminino; veja arbitragem escalada

Jogo de ida será na Arena Barueri neste domingo (7)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 06/12/2025
20:33
Mariana Nanni Batalha, árbitra que apitou São Paulo x Ferroviária, pelo Paulistão Feminino. (Foto: Marianna Nanni Batalha)
imagem cameraMariana Nanni Batalha, árbitra de Palmeiras x Corinthians pelo Paulistão Feminino. (Foto: Marianna Nanni Batalha)
O clássico decisivo entre Palmeiras e Corinthians, neste domingo (7), às 11h, na Arena Barueri, já tem seu time de arbitragem definido pela Federação Paulista de Futebol. O jogo de ida da final do Paulistão Feminino contará com equipe de arbitragem e inclui atuação completa do VAR.

A árbitra Marianna Nanni Batalha será a responsável pelo apito. Ela terá ao seu lado as assistentes Izabele de Oliveira (1) e Anna Beatriz Scagnolato (2).

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

No apoio externo, o confronto terá Leonardo Delfino de Abreu Lima como quarto árbitro e Daniel Luis Marques como quinto árbitro. A análise de campo ficará a cargo de Simone Xavier de Paula e Silva, responsável por acompanhar a conduta da equipe de arbitragem no gramado.

O clássico também contará com arbitragem de vídeo. O VAR será conduzido por José Cláudio Rocha Filho, um dos mais experientes do quadro nacional. Ele terá o suporte de Fábio Rogério Baesteiro (AVAR1) e Humberto José Junior(AVAR2). A equipe ainda inclui o observador de VAR Luiz Vanderlei Martinucho.

A operação técnica da cabine terá Douglas Perrone Katayama como Quality ManagerPaulo Pereira como operador de replay, além dos técnicos de garantia Márcio Freitas (FPF) e Daniel Santos (Estádio).

➡️ Como garantir ingressos para Palmeiras x Corinthians na final do Paulista Feminino

Arbitragem completa de Palmeiras x Corinthians

  1. Árbitro: Marianna Nanni Batalha
  2. Árbitro Assistente 1: Izabele de Oliveira
  3. Árbitro Assistente 2: Anna Beatriz Scagnolato
  4. Quarto Árbitro: Leonardo Delfino de Abreu Lima
  5. Quinto Árbitro: Daniel Luis Marques
  6. Analista de Campo: Simone Xavier de Paula e Silva
  7. VAR: Jose Claudio Rocha Filho
  8. AVAR1: Fabio Rogerio Baesteiro
  9. AVAR2: Humberto Jose Junior
  10. Observador VAR: Luiz Vanderlei Martinucho
  11. Quality Manager: Douglas Perrone Katayama
  12. Técnico de Garantia FPF: Marcio Freitas
  13. Operador de Replay: Paulo Pereira
  14. Técnico de Garantia Estádio: Daniel Santos

