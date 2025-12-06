FPF aumenta investimento em futebol feminino e chega a valor recorde em 2025
Paulistão Feminino terá bônus de quase R$ 1 milhão
A Federação Paulista de Futebol (FPF) comunicou um novo impulso financeiro ao futebol feminino após o sucesso do Paulistão Feminino. A entidade vai distribuir um bônus de quase R$ 1 milhão aos clubes participantes das competições estaduais.
Com o novo repasse, o investimento total da FPF no futebol feminino em 2025 ultrapassa R$ 9 milhões, somando cotas, bonificações e valores adicionais distribuídos ao longo da temporada. Trata-se, também, do maior investimento na modalidade no país.
Os jogos da final do Paulistão Feminino serão nos dias 7 e 14 de dezembro. No jogo de ida, com mando de campo do Palmeiras, os times se enfrentam na Arena Barueri no próximo domingo (7), às 11h (horário de Brasília). A volta está marcada para domingo (14), 10h (horário de Brasília), com local a ser definido.
Premiação do Paulistão Feminino
O campeão levará R$ 840 mil, enquanto o vice receberá R$ 350 mil, valores que não incluem as cotas de participação. Ao todo, a cota total repassada aos clubes chegou a R$ 3,33 milhões.
Além disso, nesta temporada, a Federação Paulista de Futebol (FPF) investiu R$ 5 milhões para cobrir custos operacionais, incluindo arbitragem, operação de jogo, antidoping e ambulância.
Confira:
- Campeão R$ 840 mil
- Vice-campeão: R$ 350 mil
- Valores não incluem as cotas de participação
- Cota total repassada aos clubes: R$ 3,33 milhões
