Pati Maldaner, do Palmeiras, fala sobre clássico com o Corinthians: 'Lutar pelo bicampeonato'

Primeiro jogo da decisão será neste domingo (7), às 11h

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 06/12/2025
14:00
Pati Maldaner, zagueira do Palmeiras, comemora gol na semifinal do Paulistão Feminino. (Foto: Celio Messias/Agência Paulistão)
O Palmeiras recebe o Corinthians neste domingo (7), às 11h (de Brasília), na Arena Barueri, pela decisão do Paulistão Feminino. Às vésperas do Derby, a zagueira Pati Maldaner avaliou a campanha alviverde e projetou a final.

— Conquistar essa vaga é o reconhecimento de tudo que construímos ao longo da temporada. Sabemos o quanto foi difícil chegar até aqui, e agora entramos na decisão muito focadas e determinadas. O grupo está cada vez mais sólido, assimilando bem as ideias da Rosana e evoluindo a cada jogo. Vamos trabalhar forte nesses próximos dias para chegar prontas e buscar esse título tão importante para o clube — disse a defensora.

A entrada será gratuita, e os ingressos podem ser resgatados no site palmeiras.soudaliga.com.br, com acesso mediante reconhecimento facial. Com torcida única, os palmeirenses deverão entrar pelo Setor C1, no Portão 15, na Rua Santos Dumont, 365. Não haverá retirada ou venda de bilhetes nas bilheterias.

Palmeiras defende o título

Em 2024, o Verdão conquistou o título após vencer o Corinthians nas penalidades. Maldaner esteve no elenco campeão na temporada passada.

Titular absoluta de Rosana Augusto, a defensora soma 31 jogos e três gols em 2025, reforçando sua importância no sistema defensivo palestrino.

— Decidir fora de casa não muda a nossa postura. Enfrentar o Corinthians em uma final exige atenção máxima, porque são detalhes que decidem. É um clássico grande, muito competitivo, e isso nos motiva ainda mais. Temos consciência da nossa força coletiva e do quanto estamos preparadas para esse momento. Vamos entrar com muita entrega, disciplina e confiança para fazer dois grandes jogos e lutar pelo bicampeonato — completou.

Palmeiras recebe o Sport pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)
Palmeiras tenta bicampeonato do Paulistão Feminino. (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)

