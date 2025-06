A seleção espanhola recebeu uma boa notícia neste domingo (29). A meio-campista Aitana Bonmatí, eleita a melhor jogadora do mundo nas duas últimas edições da Bola de Ouro, recebeu alta hospitalar após ser diagnosticada com meningite viral e deve se reunir com suas companheiras da seleção nos próximos dias.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O susto ocorreu na última sexta-feira (27), quando a camisa 6 do Barcelona publicou uma foto assistindo à vitória da Espanha por 3 a 1 sobre o Japão, direto do hospital, com uma cânula no braço. Na ocasião, a Federação Espanhola de Futebol confirmou que Bonmatí estava sob observação médica, mas em bom estado geral.

continua após a publicidade

- Aitana estava com febre na noite anterior, no dia seguinte não melhorou. Estava cansada, deixamos ela descansar e, mais tarde, o médico a levou para fazer exames [...] Os primeiros testes deram normais, mas o último confirmou o diagnóstico de meningite viral. Ela está sob supervisão, em boas mãos, e pediu que eu comunicasse isso publicamente. — explicou a técnica Montse Tomé.

A meningite viral é a forma menos grave da doença, segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), e o tempo de recuperação costuma variar entre sete e dez dias.

Aos 27 anos, Bonmatí é considerada peça-chave no esquema da atual campeã mundial e integra um dos meio-campos mais fortes da Euro, ao lado de Patri Guijarro e Alexia Putellas, suas companheiras também no Barcelona. A estreia da Espanha será no dia 3 de julho, contra Portugal.

continua após a publicidade

Aitana Bonmatí recebeu alta após diagnóstico de meningite viral e se apresentará a seleção espanhola nos próximos dias (Foto: Arquivo pessoal)

Desafios da Espanha na Eurocopa

A Espanha está no Grupo B da competição, que conta com Portugal, Bélgica e Itália. A estreia é com o Dérbi Ibérico, na próxima quinta-feira (3), às 16h (horário de Brasília). O segundo jogo é contra a seleção belga, na segunda-feira (7), às 13h. E, para fechar a fase de grupos, enfrentam as italianas, na sexta-feira (11).

O torneio acontecerá na Suíça e a grande final será no dia 27 de julho, um domingo, no estádio St. Jakob-Park, na cidade de Basileia. No Brasil, a CazéTV transmite a competição.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.