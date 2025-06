Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29), às 17h (de Brasília), valendo vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. A partida será realizada no Hard Rock Stadium, em Orlando. Na opinião dos jornalistas ouvidos pelo Lance!, o Bayern parte como favorito, mas, ainda assim, o Flamengo tem chance de vitória.

Vitor Guedes (Lance!/UOL)

"O Bayern de Munique é o favorito, da primeira prateleira Mundial, mas o Flamengo tem condições de vencer, como times modestos da Alemanha venceram na Bundesliga. A chance rubro-negra passa por uma partida defensiva perfeita, efetividade ofensiva e não contar com uma jornada inspirada bávara."

Fernando Campos (CazéTV)

"O Bayern é uma potência mundial e um time bem melhor que o Chelsea, mas eu acho que vai dar jogo e o Flamengo tem chance. O caminho é colocar um ritmo físico muito forte na pressão(ainda mais por conta do calor) para deixar os alemães desconfortáveis com a bola e ser muito letal em velocidade. É necessário neutralizar o Kimmich no meio-campo e sufocar na pressão alta. Tenho certeza que o Fla de Filipe Luís vai jogar com organização, coragem e seguindo o seu estilo padrão."

Paulo Vinícius Coelho (UOL)

"O Flamengo tem chance, mas o Bayern é favorito. O Rubro-Negro tem que marcar bloco médio, combater saída do Bayern e usar a velocidade."

Alexandre Praetzel (Rádio Bandeirantes)

"Diria que o favoritismo é 80% para o Bayern e 20% para o Flamengo. O time terá que ficar mais com a bola, evitando a perda rápida com a pressão adversária. Jorginho e os meias serão fundamentais no ritmo do jogo."