A meio-campista Aitana Bonmatí, do Barcelona, pode desfalcar a seleção espanhola na disputa da Eurocopa, a ser realizada entre os dias 2 e 27 de julho. A vencedora da Bola de Ouro das duas últimas temporadas foi diagnosticada com meningite viral e não há previsão de retorno, apesar do quadro ser estável.

continua após a publicidade

A Espanha tem até o dia 2 de julho, véspera da estreia no torneio, para anunciar a substituição da jogadora, caso optem pela troca. O treinador da seleção, Montsé Tomé, confirmou a informação e expressou o desejo de ter a jogadora em campo:

– Fizeram exames nela pela manhã. No último teste, Aitana teve meningite viral. O quadro é assustador, mas, em princípio, está controlado. Aitana é uma jogadora muito importante e vamos esperar por ela até o final. A única informação que tenho é que não sabemos o prazo de retorno. Se eu disser algo, estarei errado, porque não sou médico. Ela é muito importante – afirmou Tomé.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aitana Bonmatí conquistou sua segunda Bola de Ouro consecutiva (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

📆 Desafios da Espanha na Eurocopa

A Espanha está no Grupo B da competição, que conta com Portugal, Bélgica e Itália. A estreia é com o Dérbi Ibérico, na próxima quinta-feira (3), às 16h (horário de Brasília). O segundo jogo é contra a seleção belga, na segunda-feira (7), às 13h. E, para fechar a fase de grupos, enfrentam as italianas, na sexta-feira (11).

continua após a publicidade

O torneio acontecerá na Suíça e a grande final será no dia 27 de julho, um domingo, no estádio St. Jakob-Park, na cidade de Basileia. No Brasil, a CazéTV transmite a competição.

➡️ Guia Eurocopa Feminina 2025: participantes, formato e tudo sobre o torneio