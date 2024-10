Aitana Bonmatí ganha a Bola de Ouro Feminina pela 2ª vez

Aitana Bonmatí conquistou sua segunda Bola de Ouro consecutiva (Foto: Franck Fife/AFP)







Publicada em 28/10/2024 - 18:24

A espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi a grande vencedora da Bola de Ouro Feminina e conquistou o prêmio pela segunda vez consecutiva. Ela superou as companheiras de time Caroline Grahan Hansen e Salma Paralluelo na preferência do júri. O Barcelona, por sua vez, foi escolhido o melhor time feminino. Os anúncios foram feitos nesta segunda-feira (28), em cerimônia de gala realizada em Paris

Craque do Barcelona, atual campeão europeu, Aitana Bonmatí teve desempenho excepcional na Champions League — a competição tem peso importante para definir a Bola de Ouro Feminina. A jogadora de 26 anos fez gol em todas as fases dos playoffs. No total, ela balançou as redes seis vezes, além de dar cinco assistências.

A meio-campista também foi uma das principais jogadoras da seleção espanhola que chegou às semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris. O rendimento da equipe na competição, porém, foi ruim: a Espanha perdeu a semifinal para o Brasil por 4 a 2, e voltou da Olimpíada sem medalha, ao perder a disputa pelo bronze para a Alemanha, que venceu por 1 a 0.

Brasileiras também foram indicadas à Bola de Ouro Feminina

Duas atletas da Seleção Brasileira Feminina foram indicadas à Bola de Ouro Feminina. A atacante Gabi Portilho, do Corinthians, terminou na 18ª colocação. A zagueira Tarciane, que jogou a primeira parte da temporada também pelo time paulista e agora está no Houston Dash, ficou com o 23º posto.

Gabi Portilho ficou na 18ª colocação da Bola de Ouro Feminina (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Classificação final

1 - Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)

2- Caroline Grahan Hansen (Noruega, Barcelona)

3 - Salma Paralluelo (Espanha, Barcelona)

4ª - Sophia Smith (EUA, Portland Thorns)

5 - Lindsey Horan (EUA, Lyon)

6 - Mallory Swanson (EUA, Chicago Red Stars)

7 - Marie-Antoinette Katoto (França, Paris Saint-Germain)

8 - Mariona Caldentey (Espanha, Barcelona / Arsenal)

9 - Trinity Rodman (EUA, Washington Spirit)

10 - Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)

11 - Patricia Guijarro (Espanha, Barcelona)

12 - Barbra Banda (Zâmbia, Shanghai RCB / Orlando Pride)

13 - Lauren James (Inglaterra, Chelsea)

14 - Ada Hegerberg (Noruega, Lyon)

15 - Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

16 - Tabitha Chawinga (Malawi, Paris Saint-Germain / Lyon)

17 - Alyssa Naeher (EUA, Chicago Red Stars)

18 - Gabi Portilho (Brasil, Corinthians)

19 - Giulia Gwinn (Alemanha, Bayern de Munique)

20 - Lucy Bronze (Inglaterra, Barcelona / Chelsea)

21 - Mayra Ramírez (Colômbia, Levante / Chelsea)

22 - Glódís Viggósdóttir (Islândia, Bayern de Munique)

23 - Tarciane (Brasil, Corinthians / Houston Dash)

24 - Lea Schüller (Alemanha, Bayern de Munique)

25 - Sjoeke Nüsken (Alemanha, Chelsea)

26 - Yui Hasegawa (Japão, Manchester City)

27 - Manuela Giugliano (Itália, Roma)

28 - Lauren Hemp (Inglaterra, Manchester City)

29 - Ewa Pajor (Polónia, Wolfsburg / Barcelona)

30 - Grace Geyoro (França, Paris Saint-Germain)