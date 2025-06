A Seleção feminina volta ao Brasil e se prepara para reapresentação na quinta-feira, 3 de julho, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. A delegação optou por não ir com antecedência para o Equador e viajar somente no dia 11, dois dias antes da estreia no torneio de futebol feminino.

Com a derrota por 3 a 2 para a França, em amistoso preparatório na última sexta-feira (27), as brasileiras agora olham para a frente, em especial para a Copa América feminina.

— Acho que, na Copa América, a seleção da Colômbia está em uma prateleira muito parecida, o futebol hoje é muito nivelado. Todas as seleções melhoraram, estão mais organizadas e com um pouquinho mais de apoio — projetou Arthur Elias, em entrevista pós-jogo.

Competições em andamento

Copa do Brasil - 14/05 a 19/11

Brasileiro Feminino A1 - 16/03 a 14/09

Brasileiro Feminino A2 - 19/04 a 30/08

Brasileiro Feminino A3 - 26/04 a 05/07

Brasileiro Sub-20 - 05/06 a 21/08

Brasileiro Sub-17 - 07/06 a 16/08

Agenda do dia

Treino da Seleção feminina sub-20 no CT Dartanhã, em Guararema (SP)

Seleção feminina comemora gol contra a França. (Foto: Livia Villas Boas / CBF)

Próximos jogos de futebol feminino

Eurocopa

Quarta-feira, 2 de julho

• Grupo A: Islândia x Finlândia – 12h (horário de Brasília)

• Grupo A: Suíça x Noruega – 15h (horário de Brasília)

Quinta-feira, 3 de julho

• Grupo B: Bélgica x Itália – 12h (horário de Brasília)

• Grupo B: Espanha x Portugal – 15h (horário de Brasília)

Sexta-feira, 4 de julho

• Grupo C: Dinamarca x Suécia – 12h (horário de Brasília)

• Grupo C: Alemanha x Polônia – 15h (horário de Brasília)

Sábado, 5 de julho

• Grupo D: País de Gales x Países Baixos – 12h (horário de Brasília)

• Grupo D: França x Inglaterra – 15h (horário de Brasília)

