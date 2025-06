Realizada na Suíça, a Eurocopa Feminina 2025 inicia nesta quarta-feira, 2 de julho, e segue até o dia 27, reunindo 16 seleções. Atual campeã do mundo, a Inglaterra tenta defender o título do torneio, que conta com algumas das melhores seleções do mundo, como Espanha, Alemanha, Suécia e França.

Nesta temporada, as favoritas as título da Eurocopa são Espanha, Inglaterra e Alemanha. As espanholas são atuais campeãs da Copa do Mundo e contam com nomes como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas e Salma Paralluelo.

Neste guia, o Lance! apresenta as principais informações da competição.

🏆 Como funciona o torneio

A primeira fase da Eurocopa feminina conta com 16 seleções divididas em 4 grupos de 4 (A, B, C e D). As duas primeiras de cada grupo avançam para as quartas de final.

Na segunda fase, o líder do grupo A enfrenta o segundo colocado do Grupo B, enquanto o líder do Grupo B enfrenta o vice-líder do Grupo A. A mesma fórmula ocorre nos Grupos C e D. Os cruzamentos seguem nas semifinais e a final é decidida em jogo único, em 27 de julho.

📋 Grupos da Eurocopa Feminina

• Grupo A: Suíça (sede), Noruega, Islândia e Finlândia

• Grupo B: Espanha, Portugal, Bélgica e Itália

• Grupo C: Alemanha, Polônia, Dinamarca e Suécia

• Grupo D: França, Inglaterra (campeã de 2022), Países Baixos e País de Gales

📅 Cronograma

Abertura: 2 de julho

Fase de grupos segue entre 2 e 13 de julho

Quartas de final: 16 a 19 de julho

Semifinais: 22 e 23 de julho

Final: 27 de julho

📺 Onde assistir Eurocopa Feminina no Brasil

No Brasil, a Eurocopa Feminina 2025 será transmitida pela CazéTV. Confira quem transmite em diferentes países:

Portugal: RTP1 + RTP2 Espanha: RTVE PLAY Argentina: Disney+ Colômbia: Disney+ Estados Unidos (inclui Samoa Americana, Guam, Ilhas Marianas, Midway, Porto Rico, Ilhas Virgens dos EU, Estados Unidos da América): FOX Sports, ViX

🗓️ Jogos da 1ª Rodada – Fase de Grupos

Quarta-feira, 2 de julho

• Grupo A: Islândia x Finlândia – 12h (horário de Brasília)

• Grupo A: Suíça x Noruega – 15h (horário de Brasília)

Quinta-feira, 3 de julho

• Grupo B: Bélgica x Itália – 12h (horário de Brasília)

• Grupo B: Espanha x Portugal – 15h (horário de Brasília)

Sexta-feira, 4 de julho

• Grupo C: Dinamarca x Suécia – 12h (horário de Brasília)

• Grupo C: Alemanha x Polônia – 15h (horário de Brasília)

Sábado, 5 de julho

• Grupo D: País de Gales x Países Baixos – 12h (horário de Brasília)

• Grupo D: França x Inglaterra – 15h (horário de Brasília)