PSG anuncia treinador brasileiro para time feminino

O Paris Saint-Germain confirmou nesta segunda-feira (7) a efetivação de Paulo César Parente como novo treinador da equipe feminina. O brasileiro assinou contrato válido até 30 de junho de 2027 com o PSG.

Parente está no clube francês desde 2020, onde atuava nas categorias de base. Mais recentemente, exercia a função de auxiliar técnico da equipe principal feminina e, agora, assume o comando definitivo.

No Brasil, Paulo César teve passagens como jogador por clubes como Santos, Flamengo e Fluminense, além de ter dirigido o time masculino do Juventude, em 2017. Quando migrou para o Velho Continente, também teve experiência com futsal e depois ingressou na base parisiense. Hoje, é licenciado para trabalhar na Europa.

— Hoje, tenho a honra de assumir o comando da equipe profissional do Paris Saint-Germain. Este clube faz parte da minha vida há muitos anos e vivenciar este momento é uma grande conquista. Agradeço a confiança. Juntos, vamos lutar por grandes feitos! — escreveu o treinador em uma rede social.

Desempenho do PSG feminino

O Paris Saint Germain disputa a primeira divisão do futebol inglês e é o atual vice-campeão, tendo sido derrotado para o Lyon, na final, por 3 a 0, em maio.

Os maiores títulos da história do time feminino são a conquista da Première Ligue, na temporada 2020-21, e quatro taças da Copa da França (2009–10 , 2017–18 , 2021–22 e 2023–24). Ao longo da história, o PSG chegou duas vezes à final da Champions League Feminina, mas ficou com o vice-campeonato.

