O sétimo título de Brasileirão Feminino rendeu mais do que um novo troféu na galeria das Brabas. A conquista fez com que a arecadação do Corinthians Feminino em 2025 chegasse a 6,7 milhões de reais.

O heptacampeonato rendeu 2,4 milhões de reais aos cofres do clube, que já embolsou premiação da Supercopa do Brasil e parte da Copa do Brasil, que ainda está em andamento. Destes quase sete milhões já arrecadados, as fontes principais são campeonatos disputados, venda de atleta e bilheteria.

Arrecadação do Corinthians em 2025

Dos valores já conquistados em premiação, 2,4 milhões correspondem ao título do Brasileirão Feminino, 500 mil ao vice-campeonato da Supercopa do Brasil e 90 mil pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

No quesito bilheteria, o Corinthians serve de exemplo aos clubes brasileiros ao ter batido recorde na final da A1, com mais de 40 mil pessoas na Neo Química Arena. Foram 1,23 milhão de reais arrecadados na partida contra o Cruzeiro que consagrou o heptacampeonato. Ao todo, a receita foi de R$ 2.946.927,00.

A transferência de atletas, embora ainda corresponda a um valor mais modesto, significa um avanço na modalidade, que por muito tempo viu jogadoras sairem de graça para defenderem outras camisas. Com a venda da zagueira Daniela Arias para o San Diego Wave, na NWSL, entraram 150 mil dólares (R$ 850 mil), sendo a terceira maior venda da história do futebol feminino brasileiro. Ainda, há um valor indefinido sobre a venda de Tarciane do Houston Dash para o Lyon - o Corinthians garante 1,5% dos valor pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

Quanto o Corinthians Feminino ainda pode arrecadar?

Mesmo faltando duas competições a serem disputadas na temporada, o Corinthians já bateu quase sete milhões de reais em arrecadação em 2025. Esse valor pode aumentar em mais de 10 milhões de reais caso conquistem a Libertadores, o Paulistão e a Copa do Brasil.

A competição continental pagou 50 mil pela participação na fase de grupos e pagará 2 milhões de dólares ao campeão, que na cotação atual corresponde à aproximadamente 10,6 milhões de reais. O segundo colocado rebecerá 600 mil (cerca de R$ 3,1 milhões) e o terceiro 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão).

Na Copa do Brasil, arrecadou 90 mil pela classificação às oitavas, valor que aumentará conforme o clube avance na competição. Os classificados às quartas, recebem mais 60 mil e os semifinalistas recebem 70 mil. Os clubes que chegarem à final, embolsam 100 mil cada, sendo ainda 500 mil para o vice e um milhão para o campeão. Por fim, resta o estadual, que pagará 840 mil ao vencedor e 340 ao vice.

