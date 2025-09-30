menu hamburguer
Libertadores Feminina 2025 terá premiação histórica; veja cifras

Prêmio masculino ainda é muito superior

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porGiselly Correa Barata,
Dia 30/09/2025
13:36
Tainá Maranhão abriu o placar o Palmeiras diante do Flamengo, pelo Brasileirão Feminino.
imagem cameraTainá Maranhão abriu o placar o Palmeiras diante do Flamengo, pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
A Libertadores Feminina 2025 tem início nesta quinta-feira (2) e segue até 18 de outubro com a maior premiação de sua história. Serão 16 times e um prêmio de 5,25 milhões de dólares (R$ 27 milhões). O Lance! apresenta quanto cada fase do torneio irá pagar aos participantes.

Corinthians, São Paulo e Ferroviária são os representantes brasileiros. Cada clube participante da fase de grupos da Libertadores Feminina 2025 receberá 50 mil dólares (cerca de R$ 265 mil). As equipes que avançarem às quartas de final terão garantidos mais 100 mil dólares (R$ 531 mil).

O terceiro colocado receberá 350 mil dólares (R$ 1,8 milhão), enquanto o vice-campeão embolsará 750 mil dólares (R$ 3,9 milhões). O grande campeão ficará com a maior premiação da história da competição, 2 milhões de dólares (R$ 10,6 milhões).

Veja estes valores na tabela:

  • Fase de grupos: 50 mil dólares (R$ 250 mil)
  • Quartas de final: 100 mil dólares (R$ 531 mil)
  • Terceiro lugar: 350 mil dólares (R$ 1,8 milhão)
  • Vice-campeão: 750 mil dólares (R$ 3,9 milhões)
  • Campeão: 2 milhões de dólares (R$ 10,6 milhões)

Comparação com o futebol masculino

Apesar do crescimento nas cifras, a premiação da Libertadores Feminina ainda está longe quando comparada à edição masculina do torneio. Enquanto o campeão feminino recebe R$ 10,6 milhões, o campeão da Libertadores masculina vai levar, apenas pelo título, R$ 127 milhões.

O Corinthians comemora o gol de Jaqueline em cima do Santos, pela 9ª rodada do Paulistão Feminino (Foto: Reprodução/CazéTV)
Quanto ganha o campeão ao todo?

Somando todas as premiações, o campeão da Libertadores Feminina pode receber até 2,15 milhões de dólares (cerca de R$ 11,4 milhões).

