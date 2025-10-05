menu hamburguer
Ferroviária vence Alianza Lima, e garante vaga nas quartas de final da Libertadores

Julia Beatriz e Mylena Carioca marcaram os gols da vitória

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
21:54
Jogadoras da Ferroviária comemoram gol pela Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)
A Ferroviária venceu o Alianza Lima na noite deste domingo (5) e confirmou sua classificação antecipada para as quartas de final da Libertadores Feminina. Os gols da vitória foram marcados por Julia Beatriz e Mylena Carioca.

As Guerreiras Grenás enfrentam o Boca Juniors na última rodada para definir a liderança do Grupo B. A partida será na quarta-feira (8), às 16h.

Como foi Ferroviária x Alianza Lima

O primeiro tempo foi amarrado. A Ferroviária teve mais a bola e mais volume, mas a goleira Sanchez não foi exigida. O Alianza Lima, por sua vez, se concentrou na marcação e compactou suas linhas, dificultando a construção das Guerreiras Grenás.

Aos 35, Micaelly arriscou direto em cobrança venenosa de falta lateral, mas a bola saiu em tiro de meta. Nos minutos finais, a trave impediu a Ferroviária de impedir o placar após boa jogada que culminou em finalização de Sissi.

A dinâmica se manteve no segundo tempo, com as equipes tendo dificuldades para superar a marcação adversária. Mas aos 12, depois de ligação direta de Luciana com Sissi, a camisa 30 encontrou Julia Beatriz, que arrastou para dentro e bateu no ângulo para abrir o placar.

A melhor chance do Alianza Lima foi aos 25, em finalização de Borges que desviou na marcação e parou em boa defesa de Luciana. O empate das peruanas surgiu de um lançamento despretensioso de Molina, que quicou na área e, no vacilo da defesa da Ferroviária, morreu no fundo da rede.

As Guerreiras Grenás tentaram responder na sequência, em cabeçada que ficou nas mãos da goleira peruana. Na chance seguinte elas não perdoaram. Trabalhando com paciễncia, Raquel encontrou Mylena aberta na direita, que infiltrou e bateu cruzado. Nos minutos finais, Annaysa ainda botou uma bola na trave de Luciana, mas o placar terminou em vitória paulista.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Classificação na Libertadores

Grupo B

  1. Ferroviária – 6 pontos | SG 2
  2. Boca Juniors – 4 pontos | SG 2
  3. Alianza Lima – 1 ponto | SG -1
  4. Adiffem – 0 pontos | SG -3

FICHA TÉCNICA
Ferroviária x Alianza Lima
Libertadores Feminina - 2ª rodada
⚽ Gols: Julia Beatriz (57'), Molina (70'), Mylena Carioca (80')
🟨 Amarelos: Annaysa e Acosta; Nicoly (AFE)

FERROVIÁRIA: Luciana, Fátima Dutra, Andressa, Kati, Nicoly, Camila, Micaelly (Raquel), Duda Santos, Julia Beatriz (Mylena Carioca), Sissi (Naná) e Vendito (Mari Santos). Técnico: Léo Mendes

ALIANZA LIMA: Sanchez, Kaila Gomes, Joyce Amara (Borges), Tifani Molina, Yomira Acosta, Estefania Gonzalez, Neidy Mendoza, Rafaela Marques, Silvani Oliveira, Annaysa e Adriana Aucar (Karol Lins). Técnico: José Letelier

Fátima Durta em campo pel Ferroviária na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)
