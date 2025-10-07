Atacante do São Paulo desabafa após derrota na Libertadores: ‘Sensação horrível’
Tricolor vai para última rodada precisando do resultado para se classificar
A atacante Aline Milene, uma das lideranças do São Paulo, não aprovou o desempenho da equipe na derrota por 1 a 0 para o Colo-Colo, nesta segunda-feira (6), pela segunda rodada da Libertadores Feminina.
— A sensação é horrível. Fizemos um jogo muito abaixo hoje, em todos os aspectos: técnico, físico, disputa de bola e o Colo-Colo mereceu a vitória, é isso — disse Aline, em entrevista pós-jogo.
Valencia marcou o único gol do jogo, no segundo tempo. O São Paulo havia vencido o San Lorenzo na estreia, por 2 a 0.
Situação do São Paulo na Libertadores
O Colo-Colo encaminhou classificação no Grupo C da Libertadores, mas ainda pode perder a liderança na última rodada. O Tricolor Paulista tem três pontos, mesma pontuação do San Lorenzo, terceiro colocado por saldo de gols.
A terceira rodada do Grupo C da Libertadores Feminina será decisiva na próxima quinta-feira (9). No Estádio Florencio Sola, às 20h (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Olimpia em busca da recuperação após a derrota para o Colo-Colo.
A equipe precisa vencer para garantir vaga na próxima fase e torcer para um empate ou derrota do San Lorenzo diante do Colo-Colo. No mesmo horário, no Estádio Francisco Urbano, San Lorenzo e Colo-Colo se enfrentam em duelo que pode definir a liderança da chave e os classificados para a próxima fase.
Classificação do Grupo C – Libertadores Feminina
- Colo-Colo – 6 pontos – SG 3
- São Paulo – 3 pontos – SG 1
- San Lorenzo – 3 pontos – SG -1
- Olimpia – 0 ponto – SG -3
