imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Atacante do São Paulo desabafa após derrota na Libertadores: ‘Sensação horrível’

Tricolor vai para última rodada precisando do resultado para se classificar

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/10/2025
07:33
Aline Milene durante São Paulo x Colo-Colo. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)
Aline Milene durante São Paulo x Colo-Colo. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)
A atacante Aline Milene, uma das lideranças do São Paulo, não aprovou o desempenho da equipe na derrota por 1 a 0 para o Colo-Colo, nesta segunda-feira (6), pela segunda rodada da Libertadores Feminina.

— A sensação é horrível. Fizemos um jogo muito abaixo hoje, em todos os aspectos: técnico, físico, disputa de bola e o Colo-Colo mereceu a vitória, é isso — disse Aline, em entrevista pós-jogo.

Valencia marcou o único gol do jogo, no segundo tempo. O São Paulo havia vencido o San Lorenzo na estreia, por 2 a 0.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Situação do São Paulo na Libertadores

O Colo-Colo encaminhou classificação no Grupo C da Libertadores, mas ainda pode perder a liderança na última rodada. O Tricolor Paulista tem três pontos, mesma pontuação do San Lorenzo, terceiro colocado por saldo de gols.

➡️ Com treinadora brasileira, Colo-Colo iguala marca histórica do Corinthians no futebol feminino

A terceira rodada do Grupo C da Libertadores Feminina será decisiva na próxima quinta-feira (9). No Estádio Florencio Sola, às 20h (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Olimpia em busca da recuperação após a derrota para o Colo-Colo.

A equipe precisa vencer para garantir vaga na próxima fase e torcer para um empate ou derrota do San Lorenzo diante do Colo-Colo. No mesmo horário, no Estádio Francisco Urbano, San Lorenzo e Colo-Colo se enfrentam em duelo que pode definir a liderança da chave e os classificados para a próxima fase.

➡️ Como engajar o público e lotar estádios no futebol feminino: lições da Libertadores e do Brasileirão

Classificação do Grupo C – Libertadores Feminina

  1. Colo-Colo – 6 pontos – SG 3
  2. São Paulo – 3 pontos – SG 1
  3. San Lorenzo – 3 pontos – SG -1
  4. Olimpia – 0 ponto – SG -3
Jogadoras do São Paulo comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Conmebol)
