11 a 0? Veja qual foi a maior goleada do Corintihans na Libertadores Feminina

Vitória sobre o Always Ready foi o segundo maior placar das Brabas na competição

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
20:30
Erika e Letícia comemoram gol na goleada do Corinthians pela Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
imagem cameraErika e Letícia comemoram gol na goleada do Corinthians pela Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
No jogo válido pela segunda rodada da Libertadores Feminina, o Corinthians aplicou uma goleada de 11 a 0 sobre o Always Ready. O placar foi o mais elástico da edição de 2025, mas não foi o maior da competição - nem do próprio time.

O resultado deste domingo (5) foi o segundo maior das Brabas e o sexto da história da Libertadores. O placar que lidera o ranking também foi conquistado pelas paulistas, mas em 2021. Na lista, há ainda três jogos do Santos de 2009, incluindo a final.

Top-10 goleadas na Libertadores Feminina:

Segundo o Sofascore, o jogo que lidera o top-10 é uma goleada de 16 a 0 do Corinthians sobre o El Nacional, do Equador. Na ocasião, os gols foram marcados por Vic Albuquerque (3), Grazi (3), Gabi Nunes (3), Crivelari (2), Pardal, Tamires, Poliana, Gabi Zanotti e Adriana.

No top-5, há dois jogos do Santos, nos quais Cristiane se destacou ao marcar cinco vezes em cada um. O time histórico que conquistou a primeira edição da Libertadores contava também com Marta, Aline Pellegrino e Maurine.

Veja o top-10:

  1. 2021 - Corinthians 16 x 0 CD El Nacional
  2. 2009 - Santos FC 12 x 0 EmForma Santa Cruz
  3. 2010 - Boca Juniors 12 x 1 Iquitos
  4. 2009 - Santos 11 x 0 Caracas
  5. 2015 - CD Formas Íntimas 11 x 0 CSD Colo Colo
  6. 2025 - Corinthians 11 x 0 Always Ready
  7. 2012 - Colo Colo 10 x 1 Sport Girls
  8. 2021 - Boca Juniors 10 x 1 CD Tropico
  9. 2022 - Deportivo Cali 10 x 1 Always Ready
  10. 2021 - Santiago Morning 9 x 0 CD Tropico
  11. 2009 - Santos 9 x 0 Universidad Autónoma

Top-5 goleadas do Corinthians na Libertadores:

  • 2021 - Corinthians 16 x 0 CD El Nacional
  • 2025 - Corinthians 11 x 0 Always Ready
  • 2021 - Nacional 0 x 8 Corinthians
  • 2024 - Corinthians 8 x 0 ADIFFEM
  • 2021 - Corinthians 7 x 0 Santiago Morning

Jogadoras do Corinthians comemoram gol contra o Always Ready na Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Jogadoras do Corinthians comemoram gol contra o Always Ready na Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

