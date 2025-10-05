11 a 0? Veja qual foi a maior goleada do Corintihans na Libertadores Feminina
Vitória sobre o Always Ready foi o segundo maior placar das Brabas na competição
- Matéria
- Mais Notícias
No jogo válido pela segunda rodada da Libertadores Feminina, o Corinthians aplicou uma goleada de 11 a 0 sobre o Always Ready. O placar foi o mais elástico da edição de 2025, mas não foi o maior da competição - nem do próprio time.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Treinador faz balanço de estrutura da Libertadores com críticas à logística e ao estádio
Futebol Feminino03/10/2025
- Futebol Feminino
Problema à vista: estádios da Libertadores recebem 32 jogos em duas semanas
Futebol Feminino02/10/2025
- Futebol Feminino
Guia Libertadores Feminina: tudo sobre o torneio
Futebol Feminino02/10/2025
O resultado deste domingo (5) foi o segundo maior das Brabas e o sexto da história da Libertadores. O placar que lidera o ranking também foi conquistado pelas paulistas, mas em 2021. Na lista, há ainda três jogos do Santos de 2009, incluindo a final.
➡️ Após goleada para o Corinthians, jogadora desabafa: ‘Cada derrota é uma aprendizagem’
➡️ Jhonson desencanta em goleada do Corinthians sobre o Always Ready
Top-10 goleadas na Libertadores Feminina:
Segundo o Sofascore, o jogo que lidera o top-10 é uma goleada de 16 a 0 do Corinthians sobre o El Nacional, do Equador. Na ocasião, os gols foram marcados por Vic Albuquerque (3), Grazi (3), Gabi Nunes (3), Crivelari (2), Pardal, Tamires, Poliana, Gabi Zanotti e Adriana.
No top-5, há dois jogos do Santos, nos quais Cristiane se destacou ao marcar cinco vezes em cada um. O time histórico que conquistou a primeira edição da Libertadores contava também com Marta, Aline Pellegrino e Maurine.
Veja o top-10:
- 2021 - Corinthians 16 x 0 CD El Nacional
- 2009 - Santos FC 12 x 0 EmForma Santa Cruz
- 2010 - Boca Juniors 12 x 1 Iquitos
- 2009 - Santos 11 x 0 Caracas
- 2015 - CD Formas Íntimas 11 x 0 CSD Colo Colo
- 2025 - Corinthians 11 x 0 Always Ready
- 2012 - Colo Colo 10 x 1 Sport Girls
- 2021 - Boca Juniors 10 x 1 CD Tropico
- 2022 - Deportivo Cali 10 x 1 Always Ready
- 2021 - Santiago Morning 9 x 0 CD Tropico
- 2009 - Santos 9 x 0 Universidad Autónoma
Top-5 goleadas do Corinthians na Libertadores:
- 2021 - Corinthians 16 x 0 CD El Nacional
- 2025 - Corinthians 11 x 0 Always Ready
- 2021 - Nacional 0 x 8 Corinthians
- 2024 - Corinthians 8 x 0 ADIFFEM
- 2021 - Corinthians 7 x 0 Santiago Morning
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
- Matéria
- Mais Notícias