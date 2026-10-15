A Libertadores Feminina 2026 começa nesta quinta-feira (15), no Equador, com 16 equipes na disputa pelo título continental. A competição será realizada até 31 de outubro, com os estádios Banco Guayaquil e Rodrigo Paz Delgado como sedes da fase de grupos. O Corinthians, atual tricampeão consecutivo, busca o quarto título seguido e a sétima conquista de sua história.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A edição deste ano também terá quatro estreantes: Cruzeiro, Belgrano, LDU Quito e Bolívar. O Independiente del Valle, tricampeão equatoriano, terá a vantagem de jogar em casa. Já o Palmeiras retorna a Quito, cidade onde conquistou sua primeira Libertadores Feminina, em 2022.

continua após a publicidade

Além da disputa pelo título, o torneio oferece uma premiação de US$ 2 milhões à equipe campeã. O vice-campeão receberá US$ 600 mil, enquanto o terceiro colocado ficará com US$ 250 mil.

Grupos da Libertadores Feminina 2026

As 16 equipes estão divididas em quatro grupos, com representantes das dez associações nacionais filiadas à Conmebol.

Grupo A: Corinthians (Brasil), Colo-Colo (Chile), Caracas FC (Venezuela) e Independiente Santa Fe (Colômbia). Grupo B: Independiente del Valle (Equador), Belgrano (Argentina), Universitario de Deportes (Peru) e Palmeiras (Brasil). Grupo C: Cruzeiro (Brasil), LDU Quito (Equador), Bolívar (Bolívia) e Olimpia (Paraguai). Grupo D: Deportivo Cali (Colômbia), Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai) e Universidad de Chile (Chile).

Corinthians busca o tetracampeonato consecutivo

O Corinthians está no Grupo A, ao lado de Colo-Colo, Caracas FC e Independiente Santa Fe. As Brabas estreiam nesta quinta-feira (15), às 15h, contra a equipe chilena.

continua após a publicidade

Campeão das três últimas edições, o clube paulista soma seis títulos continentais e pode ampliar sua vantagem como maior vencedor da história do torneio. O Santa Fe, da Colômbia, aparece como um dos adversários de destaque da chave. Vice-campeã em 2021 e 2024, a equipe perdeu as duas finais para o Corinthians.

O Colo-Colo, comandado pela brasileira Tatiele Silveira, chega após alcançar a semifinal em 2025. Já o Caracas FC disputa a competição como campeão venezuelano de 2026 e tenta repetir a campanha que o levou à decisão continental em 2014.

continua após a publicidade

Palmeiras retorna a Quito para disputar o Grupo B

O Palmeiras terá pela frente Independiente del Valle, Belgrano e Universitario de Deportes no Grupo B. A equipe brasileira volta à cidade onde conquistou a Libertadores Feminina de 2022, quando venceu o Boca Juniors por 4 a 1 na final.

Entre os destaques do elenco está a atacante Bia Zaneratto, que retornou ao clube em 2026 após duas temporadas nos Estados Unidos.

O Independiente del Valle chega embalado pelo terceiro título equatoriano consecutivo e aposta no fator casa para avançar na competição. A equipe estreia contra o Belgrano nesta quinta-feira, às 15h.

continua após a publicidade

O clube argentino, de Córdoba, participa da Libertadores pela primeira vez, após conquistar o Champions Trophy de 2025. O Universitario, do Peru, completa a chave e enfrenta o Palmeiras na primeira rodada, às 19h.

Cruzeiro faz estreia continental no Grupo C

O Cruzeiro disputará sua primeira Libertadores Feminina após terminar o Campeonato Brasileiro de 2025 como vice-campeão. Sob o comando de Jonas Urias, a equipe contará com o retorno da atacante Letícia Ferreira, mas não terá a goleira Cláudia, lesionada. Para reforçar a posição, o clube contratou Taluane antes do torneio.

continua após a publicidade

A chave também reúne LDU Quito e Bolívar, que farão suas primeiras participações na competição, além do Olimpia, atual campeão paraguaio.

A LDU garantiu a classificação após terminar o Campeonato Equatoriano como vice-campeã, atrás do Independiente del Valle. O Bolívar, por sua vez, conquistou seu primeiro título do Campeonato Boliviano Feminino e chega à competição após uma temporada histórica.

O Olimpia é o único integrante do grupo com experiência anterior na Libertadores e tentará usar essa vantagem para avançar às quartas de final.

continua após a publicidade

Deportivo Cali lidera o Grupo D

O Deportivo Cali chega ao torneio como tricampeão colombiano consecutivo e tenta transformar o bom momento nacional em uma campanha de destaque no cenário continental.

A equipe está no Grupo D, ao lado de Libertad, Nacional e Universidad de Chile. O Libertad garantiu a classificação como vice-campeão paraguaio, enquanto o Nacional disputará sua oitava edição da Libertadores Feminina. A equipe uruguaia conquistou os títulos nacionais de 2024 e 2025.

continua após a publicidade

A Universidad de Chile também chega com resultados positivos. Antes da competição, venceu o Universitario por 5 a 2 em amistoso internacional, com dois gols de Gisela Pino e dois de Franchesca Caniguán.

Calendário da Libertadores Feminina 2026

A competição será disputada em outubro, com a fase de grupos abrindo a programação e as partidas eliminatórias definindo as equipes que avançarão até a final.

continua após a publicidade

Fase de grupos: 15 a 22 de outubro

Quartas de final: 24 e 25 de outubro

Semifinais: 28 de outubro

Disputa pelo terceiro lugar: 31 de outubro

Final:: 31 de outubro

Jogos da primeira rodada

A primeira rodada começa nesta quinta-feira (15), com os confrontos dos Grupos A e B. Na sexta-feira (16), entram em campo as equipes dos Grupos C e D.

Quinta-feira (15 de outubro)

15h: Independiente del Valle x Belgrano

15h: Corinthians x Colo-Colo

19h: Universitario x Palmeiras

19h: Caracas FC x Independiente Santa Fe

Sexta-feira (16 de outubro)

15h: Deportivo Cali x Libertad

15h: Bolívar x Olimpia

19h: Nacional x Universidad de Chile

19h: Cruzeiro x LDU Quito

Todos os horários são referentes ao horário local do Equador.

Onde assistir à Libertadores Feminina 2026?

A Libertadores Feminina 2026 terá transmissão em diferentes plataformas, com opções gratuitas na internet e na televisão. A Pluto TV exibirá 20 partidas, incluindo todos os jogos de Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro na fase de grupos, além de todo o mata-mata.

Pluto TV: transmissão gratuita de 20 partidas, incluindo jogos dos clubes brasileiros e todas as fases eliminatórias.

transmissão gratuita de 20 partidas, incluindo jogos dos clubes brasileiros e todas as fases eliminatórias. CazéTV : transmissão ao vivo de partidas selecionadas pela internet.

: transmissão ao vivo de partidas selecionadas pela internet. SporTV: exibição de jogos na TV por assinatura.

exibição de jogos na TV por assinatura. Canal UOL, UOL Play e YouTube do UOL Esporte : transmissão de partidas e cobertura do torneio.

: transmissão de partidas e cobertura do torneio. NSports e Canal GoLBrasil: exibição de jogos da competição, com opções de transmissão e narração em português.

exibição de jogos da competição, com opções de transmissão e narração em português. XSports : transmissão de partidas da Libertadores Feminina.

: transmissão de partidas da Libertadores Feminina. Meu Timão : jogos do Corinthians.

: jogos do Corinthians. TV Palmeiras e Nosso Palestra : partidas do Palmeiras no YouTube.

: partidas do Palmeiras no YouTube. TV Globo: poderá exibir a final caso uma equipe brasileira esteja na decisão.

Como funciona a Libertadores Feminina?

As 16 equipes foram divididas em quatro grupos de quatro clubes. Na primeira fase, cada time enfrenta os outros integrantes de sua chave uma vez. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final.

A partir dessa etapa, os confrontos são eliminatórios, em jogo único, até a decisão. A final está marcada para 31 de outubro, quando será conhecida a campeã continental de 2026.

Qual é a premiação da Libertadores Feminina 2026?

A Conmebol prevê premiações em dinheiro para as três primeiras colocadas da competição.

Campeão: US$ 2 milhões, cerca de R$ 10 milhões.

Vice-campeão: US$ 600 mil, aproximadamente R$ 3 milhões.

Terceiro lugar: US$ 250 mil.

Os valores em reais são estimativas e podem variar conforme a cotação do dólar.