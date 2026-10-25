Gabi Zanotti fica a um gol do centésimo pelo Corinthians
Camisa 10 anotou dois contra o Del Valle e chega a 99 gols pelo clube
Quase completando 42 anos, Gabi Zanotti está a apenas um gol de alcançar a marca histórica de 100 gols pelo Corinthians. A atacante brilhou na vitória por 5 a 0 sobre o Independiente del Valle, pelas quartas de final da Libertadores feminina, em São Paulo.
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Gabi Zanotti, nascida em 28 de fevereiro de 1985 em Itaguaçu (ES), mantém sua relevância no futebol de elite, mesmo com a idade avançada para a modalidade. Desde que chegou ao Corinthians em 2018, a meio-campista ofensiva se tornou uma peça fundamental, destacando-se pela inteligência tática, chegada ao ataque e eficiência nos momentos decisivos.
Com o duplo gol contra o time equatoriano, Zanotti chegou a 99 gols pelo clube paulista, prestes a atingir um marco que simboliza sua longevidade e talento. Além disso, ela igualou, em março de 2026, o recorde de partidas pelo Corinthians, com 258 jogos, empatando com Grazi, outra lenda do clube.
A trajetória da jogadora inclui passagens por clubes brasileiros como Santos e Centro Olímpico, além de experiências internacionais nos Estados Unidos e na China, o que contribuiu para sua maturidade e adaptação a diferentes contextos competitivos.
Zanotti é a atleta mais premiada da história do Corinthians, com 18 títulos conquistados. Seu desempenho na Libertadores tem sido decisivo para o domínio continental da equipe. Ela foi eleita Rainha da América em 2024 e 2025, prêmio que reconhece a melhor jogadora da América do Sul.
O Corinthians garantiu vaga nas semifinais da Libertadores feminina após a goleada sobre o Independiente del Valle e enfrentará o Independiente Santa Fe na próxima fase. Gabi Zanotti encara o desafio com a chance de alcançar os 100 gols, ampliando ainda mais sua influência e legado no futebol feminino sul-americano.
O próximo compromisso do Corinthians na Libertadores feminina será contra o Independiente Santa Fe, onde Gabi Zanotti poderá marcar o gol que a levará à centena pelo clube.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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