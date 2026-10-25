Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gabi Zanotti fica a um gol do centésimo pelo Corinthians

Camisa 10 anotou dois contra o Del Valle e chega a 99 gols pelo clube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 08:50
Favorite o Lance! no Google
Jogadora do Corinthians sorri e aponta, com uniforme preto e o número 10
Gabi Zanotti alcança 99 gols e mira marca centenária na semifinal da Libertadores (Foto: Reprodução)

Quase completando 42 anos, Gabi Zanotti está a apenas um gol de alcançar a marca histórica de 100 gols pelo Corinthians. A atacante brilhou na vitória por 5 a 0 sobre o Independiente del Valle, pelas quartas de final da Libertadores feminina, em São Paulo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabi Zanotti, nascida em 28 de fevereiro de 1985 em Itaguaçu (ES), mantém sua relevância no futebol de elite, mesmo com a idade avançada para a modalidade. Desde que chegou ao Corinthians em 2018, a meio-campista ofensiva se tornou uma peça fundamental, destacando-se pela inteligência tática, chegada ao ataque e eficiência nos momentos decisivos.

continua após a publicidade
Gabi Zanotti durante chegada do Corinthians no Emirates Stadium. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
Gabi Zanotti alcança 99 gols e mira marca centenária na semifinal da Libertadores (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Com o duplo gol contra o time equatoriano, Zanotti chegou a 99 gols pelo clube paulista, prestes a atingir um marco que simboliza sua longevidade e talento. Além disso, ela igualou, em março de 2026, o recorde de partidas pelo Corinthians, com 258 jogos, empatando com Grazi, outra lenda do clube.

A trajetória da jogadora inclui passagens por clubes brasileiros como Santos e Centro Olímpico, além de experiências internacionais nos Estados Unidos e na China, o que contribuiu para sua maturidade e adaptação a diferentes contextos competitivos.

continua após a publicidade

Zanotti é a atleta mais premiada da história do Corinthians, com 18 títulos conquistados. Seu desempenho na Libertadores tem sido decisivo para o domínio continental da equipe. Ela foi eleita Rainha da América em 2024 e 2025, prêmio que reconhece a melhor jogadora da América do Sul.

O Corinthians garantiu vaga nas semifinais da Libertadores feminina após a goleada sobre o Independiente del Valle e enfrentará o Independiente Santa Fe na próxima fase. Gabi Zanotti encara o desafio com a chance de alcançar os 100 gols, ampliando ainda mais sua influência e legado no futebol feminino sul-americano.

continua após a publicidade

O próximo compromisso do Corinthians na Libertadores feminina será contra o Independiente Santa Fe, onde Gabi Zanotti poderá marcar o gol que a levará à centena pelo clube.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Guaraná Antarctica agora patrocina o time feminino do Botafogo

Botafogo

Botafogo anuncia patrocínio do Guaraná Antarctica para o time feminino

Há 1 dia
Mão manuseando bolinhas do sorteio da Copa do Brasil Feminina

Futebol Feminino

CBF define confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina

Há 1 dia
Cartoon ilustrando a corrida pela bola de ouro com os principais nomes

Futebol Internacional

Bola de Ouro 2026: veja quando será, horário, onde assistir e todos os indicados

Há 1 dia
Duas jogadoras de futebol feminino, Flamengo x Fluminense, disputando a bola em campo.

Futebol Feminino

Flamengo bate o Fluminense e avança às semifinais da Copa do Brasil Feminina

Há 2 dias
Jogadoras do time feminino de futebol do Barcelona comemorando gol

Futebol Feminino

Barcelona pede prazo à Fifa para cumprir cota feminina na comissão

Há 3 dias
Igor Reis e Nathália Gomes na apresentação do A Copa é Delas

Futebol Feminino

A Copa é Delas! destaca Angelina, Linda Caicedo e a história do futebol feminino no Brasil; assista agora

Há 3 dias
Mais LANCE!
Jogadora do Bragantino comemora gol

Bragantino perde para a Ferroviária, mas garante vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina

Brasil x Argentina

Seleção Brasileira feminina terá dois amistosos contra o Japão em novembro e dezembro

Thumb do jogo entre Bragantino e Ferroviária

RB Bragantino x Ferroviária: Lance!TV transmite AO VIVO E COM IMAGENS jogo decisivo da Copa do Brasil Feminina

Mão manuseando bolinhas do sorteio da Copa do Brasil Feminina

CBF anuncia data do sorteio das semifinais da Copa do Brasil Feminina

Taça da Copa do Brasil Feminina

O que está em jogo nas voltas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina?

Ana Thais com uniforme do Sportv

Fala de Ana Thaís sobre futebol feminino do Corinthians divide opiniões

Anny, zagueira, em campo durante o jogo, com uniforme branco e meiões brancos, diante de publicidade azul no estádio.

Anny destaca força mental do Fluminense após vitória sobre o Flamengo na Copa do Brasil Feminina

Saulo Fluminense

Técnico do Fluminense exalta equipe após vitória sobre o Flamengo: 'Estou orgulhoso'

Ariel Godoi tenta superar a marcação de Clavijo no duelo entre Corinthians e Colo Colo pela Libertadores

Libertadores: Corinthians estreia com vitória sobre o Colo Colo

Flamengo e Fluminense se enfrentando no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil Feminina

Fluminense vence o Flamengo em clássico morno e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina

Imagem da taça da Libertadores com logo da competição

Libertadores Feminina 2026: saiba onde assistir aos jogos dos times brasileiros

imagem com os grupos da Libertadores Feminina

Libertadores Feminina 2026 começa nesta quinta-feira com Corinthians em busca do tetra consecutivo

Jogadoras do Brasil comemorando gol contra a Argentina

Fifa acompanha amistoso do Brasil e prepara novidade para a Copa de 2027