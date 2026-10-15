O técnico Saulo exaltou a atuação do Fluminense após a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, nesta quinta-feira (15), no estádio Luso-Brasileiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Após o clássico, o treinador destacou o comprometimento das jogadoras na execução da estratégia e afirmou estar orgulhoso do desempenho da equipe tricolor.

➡️Fluminense vence o Flamengo em clássico morno e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina

— As meninas estão de parabéns. Estou muito orgulhoso do time que eu tenho — afirmou Saulo, ao comentar a atuação defensiva do Fluminense diante das características ofensivas do rival.

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Nath Rodrigues abriu o placar para as Guerreiras no primeiro tempo, após uma jogada de bola parada. Na etapa final, Laysa empatou para o Flamengo com um golaço de fora da área, mas Driely marcou pouco depois e garantiu a vitória tricolor.

Saulo destaca estratégia para conter o Flamengo

Na avaliação do treinador, o Fluminense conseguiu neutralizar pontos importantes do adversário, especialmente a velocidade pelos lados do campo e as infiltrações pelo corredor central. Para isso, Saulo ressaltou que todas as atletas precisaram participar das ações defensivas.

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— A gente entende o perfil do Flamengo de jogar. Eles realmente têm atletas ali de lado que são muito rápidas. Entendendo também que o Flamengo é muito rápido pelo corredor central, a gente se preocupou em ter esse volume, em ser muito aguerrido. Todo mundo tinha que fazer parte da fase defensiva, desde a Lelê até a Kêmelli — explicou.

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O comandante também valorizou a intensidade demonstrada pelas jogadoras durante os 90 minutos e destacou que a execução tática precisava estar acompanhada de entrega em campo.

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— Não basta só um sistema tático, não basta a gente só se posicionar. A gente precisa, sim, colocar energia em tudo aquilo que está fazendo dentro de campo, e hoje não foi diferente com o Fluminense — completou.

Técnico pede atenção para o jogo de volta

Apesar da vantagem conquistada no primeiro confronto, Saulo alertou para a dificuldade da partida decisiva. Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), novamente no Luso-Brasileiro, para definir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina.

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O treinador afirmou que a equipe não pode considerar a classificação encaminhada e destacou a qualidade do trabalho desenvolvido pelo rival, comandado por Celso da Silva.

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— A gente realmente não pode perder a cabeça, não pode achar que já está ganho. O Flamengo tem suas qualidades, é um trabalho muito bem feito lá pelo meu amigo Celso. Eu sei que a próxima partida vai ser ainda mais difícil — declarou.

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Saulo também pediu que o Fluminense mantenha a postura demonstrada no primeiro duelo, independentemente do ambiente da partida, e ressaltou a importância dos detalhes em um clássico eliminatório.

— A gente vai para o segundo jogo entendendo que, independentemente de ser campo neutro ou da torcida de quem estiver mais presente, chega forte e concentrado, porque os 90 minutos finais são feitos em detalhes — disse.

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Saulo, treinador do Fluminense Feminino (Foto: MARINA GARCIA/ FLUMINENSE FC)

Saulo valoriza elenco e integração com as jovens

Além da atuação no clássico, o treinador destacou a composição do elenco tricolor, que reúne atletas experientes e jogadoras formadas nas categorias de base. Para Saulo, essa combinação é importante para que o clube estabeleça objetivos ambiciosos no futebol feminino.

— Unir essa experiência com a juventude é muito legal. O Fluminense trabalha dessa forma, e eu acho que a gente tem que sonhar grande para ser grande — afirmou.

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O técnico também mencionou o esforço de atletas que estão em tratamento, como Sochor, além de Anne e Cotrim, e valorizou as jogadoras que assumiram responsabilidades diante do Flamengo.

Com a vitória por 2 a 1, o Fluminense joga pelo empate no confronto de volta para avançar à semifinal. O Flamengo precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir a classificação direta.

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Flamengo e Fluminense se enfrentando no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil Feminina (Foto: MARINA GARCIA/ FLUMINENSE FC)

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