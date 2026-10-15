Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Técnico do Fluminense exalta equipe após vitória sobre o Flamengo: 'Estou orgulhoso'

Fluminense venceu o Flamengo pela ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

PorIgor ReisNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 23:50
Favorite o Lance! no Google
Saulo Fluminense
Saulo, treinador do Fluminense Feminino (Foto: MARINA GARCIA/ FLUMINENSE FC)

O técnico Saulo exaltou a atuação do Fluminense após a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, nesta quinta-feira (15), no estádio Luso-Brasileiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Após o clássico, o treinador destacou o comprometimento das jogadoras na execução da estratégia e afirmou estar orgulhoso do desempenho da equipe tricolor.

➡️Fluminense vence o Flamengo em clássico morno e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina

— As meninas estão de parabéns. Estou muito orgulhoso do time que eu tenho — afirmou Saulo, ao comentar a atuação defensiva do Fluminense diante das características ofensivas do rival.

continua após a publicidade

Nath Rodrigues abriu o placar para as Guerreiras no primeiro tempo, após uma jogada de bola parada. Na etapa final, Laysa empatou para o Flamengo com um golaço de fora da área, mas Driely marcou pouco depois e garantiu a vitória tricolor.

Saulo destaca estratégia para conter o Flamengo

Na avaliação do treinador, o Fluminense conseguiu neutralizar pontos importantes do adversário, especialmente a velocidade pelos lados do campo e as infiltrações pelo corredor central. Para isso, Saulo ressaltou que todas as atletas precisaram participar das ações defensivas.

continua após a publicidade

— A gente entende o perfil do Flamengo de jogar. Eles realmente têm atletas ali de lado que são muito rápidas. Entendendo também que o Flamengo é muito rápido pelo corredor central, a gente se preocupou em ter esse volume, em ser muito aguerrido. Todo mundo tinha que fazer parte da fase defensiva, desde a Lelê até a Kêmelli — explicou.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O comandante também valorizou a intensidade demonstrada pelas jogadoras durante os 90 minutos e destacou que a execução tática precisava estar acompanhada de entrega em campo.

continua após a publicidade

— Não basta só um sistema tático, não basta a gente só se posicionar. A gente precisa, sim, colocar energia em tudo aquilo que está fazendo dentro de campo, e hoje não foi diferente com o Fluminense — completou.

Técnico pede atenção para o jogo de volta

Apesar da vantagem conquistada no primeiro confronto, Saulo alertou para a dificuldade da partida decisiva. Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), novamente no Luso-Brasileiro, para definir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina.

continua após a publicidade

O treinador afirmou que a equipe não pode considerar a classificação encaminhada e destacou a qualidade do trabalho desenvolvido pelo rival, comandado por Celso da Silva.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

— A gente realmente não pode perder a cabeça, não pode achar que já está ganho. O Flamengo tem suas qualidades, é um trabalho muito bem feito lá pelo meu amigo Celso. Eu sei que a próxima partida vai ser ainda mais difícil — declarou.

continua após a publicidade

Saulo também pediu que o Fluminense mantenha a postura demonstrada no primeiro duelo, independentemente do ambiente da partida, e ressaltou a importância dos detalhes em um clássico eliminatório.

— A gente vai para o segundo jogo entendendo que, independentemente de ser campo neutro ou da torcida de quem estiver mais presente, chega forte e concentrado, porque os 90 minutos finais são feitos em detalhes — disse.

continua após a publicidade
Saulo Fluminense
Saulo, treinador do Fluminense Feminino (Foto: MARINA GARCIA/ FLUMINENSE FC)

Saulo valoriza elenco e integração com as jovens

Além da atuação no clássico, o treinador destacou a composição do elenco tricolor, que reúne atletas experientes e jogadoras formadas nas categorias de base. Para Saulo, essa combinação é importante para que o clube estabeleça objetivos ambiciosos no futebol feminino.

— Unir essa experiência com a juventude é muito legal. O Fluminense trabalha dessa forma, e eu acho que a gente tem que sonhar grande para ser grande — afirmou.

continua após a publicidade

O técnico também mencionou o esforço de atletas que estão em tratamento, como Sochor, além de Anne e Cotrim, e valorizou as jogadoras que assumiram responsabilidades diante do Flamengo.

Com a vitória por 2 a 1, o Fluminense joga pelo empate no confronto de volta para avançar à semifinal. O Flamengo precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois ou mais gols para garantir a classificação direta.

continua após a publicidade
Flamengo e Fluminense se enfrentando no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil Feminina
Flamengo e Fluminense se enfrentando no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil Feminina (Foto: MARINA GARCIA/ FLUMINENSE FC)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Flamengo e Fluminense se enfrentando no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil Feminina

Futebol Feminino

Fluminense vence o Flamengo em clássico morno e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina

Há 3 horas
Mattheus Montenegro durante entrevista à Fluminense TV

Fluminense

Mattheus Montenegro é absolvido pelo STJD por críticas à arbitragem do Fla-Flu

Há 8 horas
Wesley Natã comemora gol do Fluminense contra o Palmeiras

Fluminense

Wesley Natã celebra gol pelo Fluminense na Libertadores: 'Ficha ainda não caiu'

Há 15 horas
Thiago Silva disse que disputa a última Libertadores pelo Fluminense

Fluminense

Thiago Silva revela que disputa sua última Libertadores pelo Fluminense

Há 16 horas
Martinelli em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras

Fluminense

Martinelli será reavaliado após sentir o joelho em derrota do Fluminense

Há 18 horas
Fluminense perfilado antes de enfrentar o Palmeiras

Fluminense

Análise: Fluminense esbarra no Palmeiras, mas encontra em Xerém esperança para a volta

Há 19 horas
Mais LANCE!
Marcão em Fluminense x Palmeiras

Marcão cogita mudança no ataque do Fluminense para volta contra o Palmeiras

Arias reclamando com a camisa do Palmeiras

Torcedores do Fluminense reagem à fala de Arias, do Palmeiras: 'Nunca foi'

Flaco López abraçado com jogadores do Palmeiras

Palmeiras suporta pressão, vence o Fluminense e sai na frente por vaga na final da Libertadores

Fábio falhou em gol de Flaco López em Fluminense e Palmeiras, pela Libertadores

Falha de Fábio em Fluminense x Palmeiras irrita torcedores: 'Bizarro'

Time do Palmeiras comemorando

Veja os gols da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense na Libertadores

Hulk e Marlon Freitas em dividida durante Fluminense x Palmeiras

Possível pênalti em Fluminense x Palmeiras gera revolta: 'Claríssimo'

Marcão definiu escalação do Fluminense contra o Palmeiras

Marcão define escalação do Fluminense para enfrentar o Palmeiras na semifinal da Libertadores

Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo futebol feminino

Flamengo x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Gramado do Maracanã

Como está o gramado do Maracanã para Fluminense x Palmeiras pela Libertadores?

Flaco López e Hulk no duelo entre Palmeiras e Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Fluminense e Palmeiras duelam por vaga na final da Libertadores e alívio financeiro

Marcão, treinador do Fluminense, durante o clássico carioca

Maraca, descanso e histórico: Fluminense tem três trunfos para semifinal contra o Palmeiras

Cruz-Maltino acabou tendo um jogador expulso durante o confronto (Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress)

Jornalista detona atitude de rivais para Vasco x Boca: 'Escárnio'

Mattheus Montenegro desabafou após derrota do Fluminense para o Flamengo

Presidente do Fluminense é denunciado no STJD por críticas à arbitragem do Fla-Flu