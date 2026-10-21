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A Copa é Delas! destaca Angelina, Linda Caicedo e a história do futebol feminino no Brasil; assista agora

Apresentado por Igor Reis e Nathália Gomes, programa vai ao ar no Lance!TV toda quarta-feira, 12h

PorIgor ReisNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 12:21
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Igor Reis e Nathália Gomes na apresentação do A Copa é Delas
Foto: Reprodução

A preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027 continua em destaque no quarto episódio de "A Copa é Delas!", programa do Lance! apresentado por Nathália Gomes e Igor Reis. A edição aborda nomes importantes do futebol feminino, visita um dos estádios que receberão o Mundial e relembra a história da proibição da modalidade no Brasil.

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Um dos destaques é Angelina, meio-campista da Seleção Brasileira que marcou um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre a Argentina, no Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 10 de outubro. O programa apresenta a trajetória da camisa 8 e sua importância para a equipe comandada por Arthur Elias.

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A edição também coloca em evidência Linda Caicedo, atacante colombiana do Real Madrid e um dos principais nomes da nova geração do futebol feminino sul-americano. O quadro apresenta a trajetória da jogadora, que ganhou projeção internacional ainda adolescente e se destacou pela seleção de seu país.

Arena de Pernambuco entra no caminho para 2027

A Arena de Pernambuco também é tema do episódio. Localizado em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, o estádio recebeu Brasil e Argentina no dia 13 de outubro, em amistoso que terminou empatado em 2 a 2.

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A partida reuniu mais de 29 mil torcedores e fez parte da preparação da Seleção Brasileira para a Copa de 2027. Inaugurada em 2013, a arena também recebeu jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo masculina de 2014. Em 2027, voltará ao calendário de uma competição internacional como uma das sedes do Mundial feminino.

Programa relembra proibição do futebol feminino

O episódio também reserva espaço para um capítulo marcante da história da modalidade: a proibição da prática do futebol por mulheres no Brasil. O quadro explica como as restrições oficiais limitaram o acesso das atletas aos gramados por décadas e relembra a revogação da medida, em 1979.

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Com histórias de atletas, informações sobre as sedes do Mundial e contexto histórico, A Copa é Delas! acompanha os preparativos para a competição que será disputada no Brasil em 2027.

A Copa é Delas! é uma produção do Lance! dedicada ao futebol feminino e à contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2027. Toda quarta-feira, ao 12h (de Brasília), na tela do Lance!TV.

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