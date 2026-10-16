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Anny destaca força mental do Fluminense após vitória sobre o Flamengo na Copa do Brasil Feminina

Zagueira analisa preparação física da equipe e manda recado à torcida

PorIgor ReisNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 12:06
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Anny, zagueira, em campo durante o jogo, com uniforme branco e meiões brancos, diante de publicidade azul no estádio.
Anny, zagueira do Fluminense, em ação pela Copa do Brasil (Foto: MARINA GARCIA/ FLUMINENSE FC)

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, na quinta-feira (15), no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina." class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021" target="_blank">O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, na quinta-feira (15), no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Após o clássico, a zagueira Anny destacou a força mental do grupo tricolor e projetou o confronto de volta, marcado para o dia 22 de outubro, às 19h, novamente no Estádio Luso-Brasileiro, com mando de campo do Fluminense.

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— Quando você se impõe da mesma altura, eu acho que iguala, o futebol iguala, e vence quem tem a mentalidade mais forte. Foi isso que aconteceu hoje no jogo contra o Flamengo: a gente venceu desse jeito, e espero que a gente consiga manter o resultado no próximo jogo também — afirmou Anny.

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O resultado coloca o Tricolor em vantagem na disputa por uma vaga na semifinal, mas a defensora ressaltou que a equipe precisa manter a concentração durante os 90 minutos para confirmar a classificação. Anny reconheceu que o time teve uma queda de rendimento no início da segunda etapa e apontou a necessidade de corrigir o problema para o próximo confronto.

— A gente fez um bom primeiro tempo. A gente falhou no começo do segundo tempo, acho que deu uma desligada. Temos que parar com isso também um pouco, entrar ligados nos dois tempos. Para garantir a classificação, a gente tem que entrar com o mesmo empenho do primeiro e terminar do mesmo jeito que terminamos o segundo tempo — analisou.

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Anny destaca preparação física do Fluminense

Além da força mental, Anny atribuiu o desempenho tricolor ao trabalho coletivo e à preparação física realizada pela equipe. Segundo a defensora, o elenco aproveitou o período de preparação para corrigir pontos que precisavam de evolução e chegar ao clássico em boas condições.

— Acho que o Fluminense fez um trabalho muito bom nessa questão de preparação física. A gente se dedicou bastante, se ajudou muito. Não é só físico, é mental também. A gente se ajudando, ganha em todos os requisitos, tanto defensivo quanto ofensivo — declarou.

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A zagueira também valorizou a participação das jovens atletas promovidas das categorias de base, destacando o apoio do elenco às companheiras. Além disso, avaliou que o desempenho apresentado no clássico pode representar um passo importante para o desenvolvimento das jogadoras.

— Acho que mereceram a oportunidade. Esse resultado que elas fizeram dentro do jogo hoje é muito fruto também da confiança que a gente passa, do carinho que a gente tem por elas. Acho que elas só têm a evoluir, e o que mostraram hoje, no próximo jogo, pode ter muito mais — afirmou.

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Fluminense decide vaga em casa

O confronto de volta será disputado novamente no Estádio Luso-Brasileiro, desta vez com mando de campo do Fluminense. Apesar da vantagem construída no primeiro jogo, Anny ressaltou que o placar exige atenção para evitar uma reação rubro-negra.

— O próximo jogo, sendo no nosso mando, a gente fica um pouco mais leve com o resultado, porque sabe que não está garantido. 2 a 1 é um resultado perigoso — avaliou.

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A defensora ainda convocou a torcida tricolor para apoiar a equipe na busca pela classificação e ressaltou a importância de avançar na competição.

— Classificar o Fluminense pela primeira vez é importante. Acho que o grupo vem se fechando bem. Temos atletas que não têm muito nome, mas têm muita qualidade e muita força de vontade. Espero que a torcida compareça no nosso próximo jogo, dia 22, às 19h, e venha torcer, porque aqui é Fluminense — concluiu Anny.

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