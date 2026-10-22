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Flamengo bate o Fluminense e avança às semifinais da Copa do Brasil Feminina

Equipe havia perdido o jogo de ida

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 21:01
Atualizado há 1 minutos
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Duas jogadoras de futebol feminino, Flamengo x Fluminense, disputando a bola em campo.
Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 1 (FOTO: MARINA GARCIA/ FLUMINENSE FC)

O Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (22), no Estádio Luso-Brasileiro, em partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. As Guerreiras haviam vencido o jogo de ida por 2 a 1, mas viram as rivais avançarem para a semifinal da competição.

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Com gols de Jucinara, Kaylane e Laysa, o Rubro-Negro garantiu vaga entre as quatro melhores equipes do torneio e conhecerá seu adversário após sorteio nesta sexta-feira (23). O gol das mandantes foi marcado por Nath Rodrigues, de pênalti.

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Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Flamengo dominou a primeira metade do confronto. A equipe comandada por Celso José da Silva criou as melhores chances e conseguiu virar o placar agregado após exercer grande pressão na saída de bola e demonstrar mais agressividade nos duelos.

O primeiro gol da partida, que empatou o placar agregado, foi marcado por Jucinara aos 10 minutos de jogo. Após lançamento na área e dividida de Cristiane, a bola sobrou para a camisa 81, que bateu forte de perna esquerda para balançar as redes tricolores.

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Nove minutos depois, veio a virada. As rubro-negras aproveitaram o erro na saída de bola do Fluminense, e Djeni lançou para Kaylane marcar o segundo gol. O passe chegou desviado, mas não impediu a camisa 20 de finalizar com categoria de perna direita.

Segundo tempo

A segunda etapa foi um pouco mais aberta, apesar do equilíbrio nos minutos iniciais. O Fluminense não conseguiu, inicialmente, reagir ao ponto de pressionar o Flamengo. No entanto, aos 25 minutos da etapa final, Sofia Couto, que havia entrado momentos antes, recebeu cartão vermelho após derrubar Carioca, que corria em direção à meta.

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A partir desse momento, o time comandado por Saulo de Almeida Silva passou a pressionar e a tirar o conforto do Rubro-Negro. Aos 36, após jogada de Carioca pelo lado direito, Ana Luiza a derrubou, e a penalidade foi marcada.

Sem tomar distância Nath Rodrigues estufou as redes e iniciou o que parecia a reação tricolor. No entanto, apesar da pressão exercida o gol de empate no agregado não saiu e o Flamengo terminou classificado.

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Sobre as semifinais

As quatro equipes classificadas para as semifinais, além do Flamengo, são Internacional, Bahia e RB Bragantino. O sorteio será realizado nesta sexta-feira (23) às 15h na sede oficial da CBF no Rio de Janeiro.

Flamengo e Fluminense se enfrentando no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil Feminina
O jogo de ida foi vencido pelo Flumienense nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina (Foto: MARINA GARCIA/ FLUMINENSE FC)

Como foi o jogo de ida?

Primeiro tempo

O clássico começou com as duas equipes adotando uma postura cautelosa, com poucas investidas nos primeiros minutos. Aos poucos, porém, o Fluminense passou a encontrar espaços pelas laterais, principalmente com Lelê, que levou perigo à defesa rubro-negra. A goleira Vivi impediu que as Guerreiras abrissem o placar em algumas oportunidades, fechando o gol para as Meninas da Gávea.

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O Flamengo também conseguiu ameaçar com Djeni finalizando perto da pequena área. Do outro lado, Lelê chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado após uma checagem do VAR, que durou mais de seis minutos, por impedimento.

A insistência tricolor deu resultado em uma jogada ensaiada de bola parada. Nath Rodrigues apareceu na segunda trave e aproveitou a oportunidade para abrir o placar. O Flamengo ainda acertou o travessão com Mariana, mas não conseguiu igualar o marcador antes do intervalo.

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Segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo aumentou a pressão em busca do empate e conseguiu deixar tudo igual aos 11 minutos. Laysa acertou um belo chute de fora da área e marcou um golaço no Luso-Brasileiro, recolocando as rubro-negras na partida.

A resposta do Fluminense veio em uma das primeiras investidas da equipe na etapa final. Em uma bola longa, Lelê fez o pivô e encontrou Driely, que finalizou no canto para colocar as tricolores novamente em vantagem.

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Depois do segundo gol adversário, o Flamengo voltou a pressionar e construiu boas jogadas ofensivas. Apesar das tentativas, a equipe rubro-negra não conseguiu transformar o volume de jogo em um novo empate e terminou a partida com a derrota por 2 a 1.

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