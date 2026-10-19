O Lance!TV transmite ao vivo e com imagens, nesta terça-feira (20), o confronto entre RB Bragantino e Ferroviária, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Feminina 2026. ➡️Clique aqui e ative a notificação!

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A bola rola às 18h, mas a cobertura começa às 17h30, com apresentação de João Vidal e Nathália Gomes. A transmissão terá narração de Felipe Ruggeri e comentários de Natalia Brasil e Igor Reis. A equipe acompanhará todos os detalhes da partida, que vale uma vaga na semifinal da competição nacional.

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Bragantino chega com vantagem para o jogo decisivo

No confronto de ida, o RB Bragantino venceu a Ferroviária por 2 a 0 e abriu vantagem na disputa por uma vaga entre as quatro melhores equipes do torneio. Com o resultado, as Bragantinas podem perder por até um gol de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar.

A Ferroviária, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Uma vitória por três ou mais gols garante a classificação direta da equipe de Araraquara.

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O duelo desta terça-feira faz parte da fase decisiva da Copa do Brasil Feminina, que reúne oito equipes nas quartas de final. Quem avançar enfrentará um dos classificados dos outros confrontos na semifinal.

Onde assistir ao jogo decisivo entre Red Bull Bragantino x Ferroviária?

Transmissão: Lance!TV

Jogo: RB Bragantino x Ferroviária

Competição: Copa do Brasil Feminina 2026, quartas de final, jogo de volta

Data: terça-feira (20)

Horário: 18h (de Brasília)

Início da cobertura: 17h30

Apresentação: João Vidal e Nathália Gomes

Narração: Felipe Ruggeri

Comentários: Natalia Brasil e Igor Reis