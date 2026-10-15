Libertadores: Corinthians estreia com vitória sobre o Colo Colo

O Corinthians estreou na Libertadores Feminina 2026 com vitória por 2 a 0 sobre o Colo-Colo, nesta quinta-feira (15), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador. Os gols de Vic Albuquerque e Jaque Ribeiro garantiram o resultado positivo para as Brabas, que buscam o quarto título continental consecutivo e a sétima conquista da competição em sua história.

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O Corinthians iniciou o confronto no ataque e abriu o placar logo aos quatro minutos, com Vic Albuquerque. Pouco depois, a camisa 17 voltou a aparecer em uma oportunidade dentro da área, mas não conseguiu concluir a jogada. Pelo lado chileno, Lelê foi exigida para manter a vantagem alvinegra, especialmente diante das investidas de Acuña. A atacante do Colo-Colo criou as duas principais chances da equipe. Na primeira, a bola passou rente à trave; na segunda, a finalização foi defendida pela goleira corintiana.

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O segundo tempo teve menos espaços e poucas chances claras de gol para as duas equipes. Aos 25 minutos, porém, o Corinthians ampliou o placar com Jaque Ribeiro. A atacante, que entrou na etapa final, sofreu falta de dentro da área. Após revisão com auxílio do VAR, a arbitragem assinalou o pênalti, e a própria camisa 30 foi para a cobrança, deslocou a goleira e fechou o placar em 2 a 0 para as Brabas.

Com a vitória, o Corinthians chega aos três pontos e assume a liderança do Grupo A. A primeira rodada da chave será concluída no sábado, com o confronto entre Santa Fé e Caracas. O time brasileiro volta a campo no domingo (18) para enfrentar o Caraca, também em Quito.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos