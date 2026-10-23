CBF define confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina

A Copa do Brasil Feminina 2026 já conhece os confrontos das semifinais. O sorteio realizado nesta sexta-feira (23), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, definiu os duelos entre Flamengo e Bahia, além de Red Bull Bragantino e Internacional. As partidas serão disputadas em jogos de ida e volta, com a decisão marcada para novembro.

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O Flamengo enfrentará o Bahia no primeiro confronto, enquanto o jogo de volta será disputado no Rio de Janeiro, com mando rubro-negro. Do outro lado da chave, o Internacional recebe o Red Bull Bragantino na ida, e a equipe paulista decidirá a classificação em casa.

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Veja os confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina

Jogos de ida

Bahia x Flamengo

Internacional x Red Bull Bragantino

Jogos de volta

Flamengo x Bahia

Red Bull Bragantino x Internacional

Flamengo chega à semifinal após eliminar o Fluminense

O Flamengo garantiu a última vaga nas semifinais na quinta-feira (22), ao vencer o Fluminense por 3 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O resultado reverteu a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida e assegurou a classificação rubro-negra.

Jucinara, Kaylane e Laysa marcaram os gols do Flamengo, enquanto Nath Rodrigues descontou para o Fluminense. Com o resultado agregado de 4 a 3, as rubro-negras avançaram à próxima fase e mantiveram vivo o objetivo de conquistar o título inédito da competição.

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O Bahia, por sua vez, eliminou o São Paulo. Após vencer o primeiro confronto por 2 a 1, a equipe baiana voltou a superar as adversárias, desta vez por 1 a 0, e confirmou a classificação.

Internacional e Bragantino também avançam

O Internacional garantiu a vaga após eliminar o Atlético-MG. Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, as equipes voltaram a empatar, desta vez sem gols, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Nos pênaltis, o Colorado venceu por 4 a 3 e avançou à semifinal.

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Já o Red Bull Bragantino eliminou a Ferroviária. Na partida de ida, a equipe paulista venceu por 2 a 0 e construiu uma vantagem importante. Na volta, apesar da derrota por 3 a 2, confirmou a classificação pelo placar agregado de 4 a 3. A partida contou com transmissão exclusiva do Lance!TV.

Quando serão as semifinais da Copa do Brasil Feminina?

Os jogos de ida estão previstos para a semana de 4 de novembro, enquanto as partidas de volta devem ocorrer na semana de 8 de novembro.

A final da Copa do Brasil Feminina será disputada em dois jogos, com as partidas previstas para as semanas de 11 e 15 de novembro. As datas e os horários detalhados dos confrontos dependem da confirmação oficial da CBF.

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A edição de 2026 terá um campeão inédito entre os quatro semifinalistas. Nenhum dos clubes que seguem na disputa conquistou anteriormente a Copa do Brasil Feminina, retomada pela CBF em 2025, após um período sem realização do torneio entre 2017 e 2024. O Palmeiras foi o campeão da edição de retorno, em 2025.