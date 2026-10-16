Fala de Ana Thaís sobre futebol feminino do Corinthians divide opiniões

A fala da jornalista Ana Thaís Matos sobre a crise do Corinthians e a hegemonia do clube no futebol feminino dividiu opiniões nas redes sociais. Ao analisar o momento vivido pela equipe paulista, que fez sua estreia na Libertadores na noite de quinta-feira com vitória, a comentarista afirmou que a possibilidade de outros times encerrarem o domínio corintiano está relacionada aos problemas internos do clube, e não necessariamente à força dos rivais.

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— Quando a gente fala do Corinthians em uma temporada ruim, temporada ruim do Corinthians é um ano sem títulos. Diz muito sobre a força desse projeto, que, infelizmente, está vivendo uma crise, e eu tenho medo do que aconteça com o projeto do futebol feminino do Corinthians para a próxima temporada — declarou Ana Thaís.

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Na sequência, a jornalista questionou a interpretação de que a hegemonia corintiana estaria sendo quebrada pelo crescimento dos adversários.

— Fala-se tanto em quebrar a hegemonia do Corinthians. Talvez estejam quebrando a hegemonia pela doença que vive o clube internamente, não pela força dos rivais — afirmou.

Fala de Ana Thaís gera debate nas redes sociais

A declaração provocou diferentes respostas entre torcedores. Um dos comentários destacou a dimensão do domínio corintiano e argumentou que os rivais precisariam de uma sequência expressiva de conquistas para alcançar o histórico do clube.

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Outro internauta concordou que o Corinthians mantém sua trajetória de títulos, mas questionou a interpretação de que os adversários não teriam mérito em uma eventual mudança de cenário no futebol feminino.

Também houve críticas à fala da jornalista. Um usuário defendeu o reconhecimento do trabalho realizado por outras equipes e ressaltou que problemas financeiros e de gestão também afetam clubes concorrentes.

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