Copinha Feminina: Palmeiras e São Paulo goleiam na estreia; veja resultados do dia
Jogos foram nesta quarta-feira (3)
O primeiro dia da Copinha Feminina, nesta quarta-feira (3), começou com placares elásticos e atuações dominantes de algumas das principais equipes da competição. Palmeiras e São Paulo estrearam com goleadas, enquanto Ferroviária, Internacional e Grêmio também largaram com vitória. Bragantino e América-MG empataram.
A rodada abriu com o triunfo da Ferroviária sobre o Minas Brasília por 3 a 0, seguido pelo 4 a 0 do Internacional diante do Centro Olímpico.
O dia ainda registrou o 6 a 1 do Palmeiras contra a UDA-AL, o 5 a 0 do São Paulo sobre o Remo e o 2 a 0 do Grêmio diante do Botafogo. O único empate foi entre Bragantino e América-MG, que ficaram no 0 a 0.
Onde assistir 1ª fase da Copinha Feminina
Grupo A – Pau Brasil – Ceret
- 4/12, 16h: Corinthians x Criciúma (TV Gazeta / YouTube Paulistão)
- 4/12, 20h: Aliança-GO x Flamengo (Record News / YouTube Paulistão)
- 7/12, 17h: Criciúma x Aliança-GO (YouTube Paulistão)
- 7/12, 20h: Corinthians x Flamengo (Record News / YouTube Paulistão)
- 10/12, 17h: Corinthians x Aliança-GO (Record News / YouTube Paulistão
- 10/12, 20h: Flamengo x Criciúma (YouTube Paulistão)
Grupo B – Jequitibá Rosa – Nicolau Alayon
- 3/12, 11h: Ferroviária x Minas Brasília-DF (YouTube Paulistão)
- 3/12, 15h: Centro Olímpico x Internacional (YouTube Paulistão)
- 6/12, 11h: Minas Brasília-DF x Centro Olímpico (YouTube Paulistão)
- 6/12, 15h: Ferroviária x Internacional (YouTube Paulistão)
- 9/12, 11h: Internacional x Minas Brasília-DF (YouTube Paulistão)
- 9/12, 15h: Ferroviária x Centro Olímpico (Rede Vida / YouTube Paulistão)
Grupo C – Ipê Amarelo – Canindé
- 3/12, 17h: São Paulo x Remo (YouTube Paulistão)
- 3/12, 20h: Red Bull Bragantino x América-MG (YouTube Paulistão)
- 6/12, 15h: São Paulo x América-MG (TV Gazeta / YouTube Paulistão)
- 6/12, 18h: Remo x Red Bull Bragantino (YouTube Paulistão)
- 9/12, 15h: América-MG x Remo (YouTube Paulistão)
- 9/12, 18h: São Paulo x Red Bull Bragantino (YouTube Paulistão)
Grupo D – Araucária – Ceret
- 3/12, 15h: Palmeiras x UDA-AL (TV Gazeta / YouTube Paulistão)
- 3/12, 18h: Botafogo x Grêmio (YouTube Paulistão)
- 6/12, 17h: Palmeiras x Grêmio (TV Gazeta / YouTube Paulistão)
- 6/12, 20h: UDA-AL x Botafogo (YouTube Paulistão)
- 9/12, 16h: Palmeiras x Botafogo (TV Gazeta / YouTube Paulistão)
- 9/12, 19h: Grêmio x UDA-AL (YouTube Paulistão)
Grupo E – Embaúba – Ibrachina
- 4/12, 11h: Santos x Sport (YouTube Paulistão)
- 4/12, 15h: Fluminense x Vila Nova (Rede Vida / YouTube Paulistão)
- 7/12, 11h: Santos x Vila Nova (YouTube Paulistão)
- 7/12, 15h: Sport x Fluminense (YouTube Paulistão)
- 10/12, 11h: Vila Nova x Sport (YouTube Paulistão)
- 10/12, 15h: Santos x Fluminense (TV Gazeta / YouTube Paulistão)
