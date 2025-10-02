Bragantino vence o Santos e entra no G4 do Paulistão Feminino
Massa Bruta ultrapassou o São Paulo na tabela
Em jogo válido pela 7ª rodada do Paulistão Feminino, o Bragantino venceu o Santos por 1 a 0, com gol de Dos Santos, na Vila Belmiro. Com o resultado desta quitna-feira (2), o Massa Bruta subiu na tabela e assumiu a 4ª colocação.
A partida foi realizada em atraso, uma vez que o campeonato já se encontra na 10º rodada. Agora, todas as equipes possuem o mesmo número de jogos, restando quatro para o fim da primeira fase.
Como foi Bragantino x Santos
Depois de um primeiro tempo em que o Santos teve mais posse e volume, as principais chances foram em jogadas de bola parada, mas sem levar perigo ao gol adversário. Paciente, foi o Bragantino quem abriu o placar nos minutos finais. Martina fez grande jogada pela direita e cruzou para Dos Santos subir mais que a defesa.
Na segunda etapa, o Massa Bruta melhorou e teve boas chances de ampliar. Aos 15, em jogada trabalhada, Ana Carla recebeu dentro da área, mas bateu por cima do gol. Na sequência, Karen evitou o gol em batida rasteira perigosa de Dos Santos.
As Sereias da Vila ainda fizeram uma pressão na reta final da partida, mas não conseguiram concluir com clareza. Após os sete minutos de acréscimo, a arbitragem sinalizou o fim do jogo e a vitória bragantina.
Homenagem à Thaisinha
Antes da bola rolar pelo Paulistão, Thaisinha, do Santos recebeu uma homenagem por completar 200 jogos pelo clube. A capitã e camisa 10 foi titular na partida.
Como ficou a classificação do Paulistão
- Corinthians - 27 pontos
- Palmeiras - 22 pontos
- Ferroviária - 17 pontos
- Bragantino - 15 pontos
- São Paulo - 14 pontos
- Santos - 9 pontos
- Taubaté - 9 pontos
- Realidade Jovem - 1 ponto
