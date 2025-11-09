Bragantino perde em casa e São Paulo entra no G-4 do Paulistão Feminino
Dois últimos jogos da rodada ocorrem nesta segunda-feira (10)
O São Paulo venceu e contou com um tropeço do Bragantino para voltar ao G-4 do Paulistão Feminino. Neste domingo (9), o Red Bull Bragantino foi derrotado por 3 a 0 pela Ferroviária, em Bragança Paulista, e perdeu posição na tabela. Com o resultado, o time grená segue firme na terceira colocação, enquanto o Tricolor assume o quarto lugar, dentro da zona de classificação para as semifinais.
A equipe de Thiago Viana fez o dever de casa na sexta-feira (8), ao golear o Taubaté por 6 a 0 em Cotia, e chegou aos 17 pontos em 12 jogos. Já o Bragantino permanece com 15 e caiu para o quinto lugar. A Ferroviária, por sua vez, consolidou-se entre as três primeiras, com 23 pontos.
Na parte de cima da tabela, Corinthians e Palmeiras seguem brigando ponto a ponto pela liderança. O Timão tem 30 pontos e o Verdão, 25. A rodada segue neste domingo (10), com Realidade Jovem x Santos, às 18h, e Palmeiras x Corinthians, às 20h, na Arena Barueri, em clássico que promete movimentar o topo da tabela.
Confira resultados até o momento:
Sábado, 8 de novembro
- 11h – São Paulo 6 x 0 Taubaté
Domingo, 9 de novembro
- 11h – Red Bull Bragantino 0 x 3 Ferroviária – UOL
Paulistão Feminino: próximos jogos e onde assistir
Segunda-feira, 10 de novembro
- 20h – Palmeiras x Corinthians – SporTV
- 18h – Realidade Jovem x Santos – YouTube (Paulistão)
Classificação parcial
- Corinthians – 30 pts / +23
- Palmeiras – 25 pts / +15
- Ferroviária – 23 pts / +19
- São Paulo – 17 pts / +4
- Bragantino – 15 pts / -3
- Santos – 12 pts / -2
- Taubaté – 6 pts / -25
- Realidade Jovem – 1 pt / -31
