Jhonson fala sobre decisão do Corinthians na Libertadores
Camisa 40 já balançou as redes nesta edição do torneio
- Matéria
- Mais Notícias
A atacante Jhonson, do Corinthians, é uma das opções ofensivas de Lucas Piccinato para o duelo contra o Boca Juniors, neste sábado (11), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Libertadores Feminina. A jovem destacou a postura das Brabas na reta final da competição.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Libertadores Feminina: Corinthians, São Paulo e Ferroviária conhecem rivais das quartas
Futebol Feminino09/10/2025
- Futebol Feminino
Com Palmeiras e Corinthians em alta, veja novidades da Seleção feminina
Futebol Feminino09/10/2025
- Futebol Feminino
Corinthians pode ter desfalque importante na Libertadores Feminina; entenda
Futebol Feminino08/10/2025
— A Libertadores exige concentração total. Cada jogo é decisivo, e estamos muito unidas e preparadas. Confiamos no nosso trabalho e seguimos firmes em busca desse título — disse Jhonson.
Com dez gols e uma assistência na temporada, a camisa 40 do Timão já balançou as redes nesta Libertadores, na goleada por 11 a 0 diante do Always Ready, pela segunda rodada. Jhonson também teve atuação notável contra o Santa Fé, quando entrou no segundo tempo e contribuiu com a criação de jogadas no ataque.
➡️ Técnico do Corinthians atualiza situação de lesionadas para Libertadores
Situação do Corinthians na Libertadores
O time de Lucas Piccinato se classificou em primeiro lugar do Grupo A, com sete pontos, após vencer dois jogos e empatar um. O jogo conta com transmissão SporTV (TV fechada) XSports (TV aberta), Canal Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming).
Favorito ao título, o Corinthians encara o Boca Juniors (ARG) neste sábado (11), às 16h, pelas quartas de final da Libertadores Feminina.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Se avançar, o Timão volta a campo no mesmo dia, às 20h, para enfrentar Ferroviária ou Independiente del Valle (EQU), em duelo que vale vaga na decisão.
Do outro lado da chave, Colo-Colo (CHI), Libertad (PAR), Deportivo Cali (COL) e São Paulo brigam pela outra vaga na grande final.
Cruzamento até a final
Semifinais – possíveis confrontos
- 14/10: Vencedor Jogo 25 x Vencedor Jogo 26
- Possíveis combinações:
- Corinthians x Ferroviária
- Possíveis combinações:
- Corinthians x Independiente Dragonas
- Boca Juniors x Ferroviária
- Boca Juniors x Independiente Dragonas
- 15/10: Vencedor Jogo 27 x Vencedor Jogo 28
- Possíveis combinações:
- Colo-Colo x Deportivo Cali
- Possíveis combinações:
- Colo-Colo x São Paulo
- Libertad x Deportivo Cali
- Libertad x São Paulo
Disputa do 3º lugar – 18/10
- Perdedor da semifinal de 14/10 x Perdedor da semifinal de 15/10
Final – 18/10
- Vencedor da semifinal de 14/10 x Vencedor da semifinal de 15/10
- Matéria
- Mais Notícias