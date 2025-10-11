Jhonson fala sobre decisão do Corinthians na Libertadores

A atacante Jhonson, do Corinthians, é uma das opções ofensivas de Lucas Piccinato para o duelo contra o Boca Juniors, neste sábado (11), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Libertadores Feminina. A jovem destacou a postura das Brabas na reta final da competição.

— A Libertadores exige concentração total. Cada jogo é decisivo, e estamos muito unidas e preparadas. Confiamos no nosso trabalho e seguimos firmes em busca desse título — disse Jhonson.

Com dez gols e uma assistência na temporada, a camisa 40 do Timão já balançou as redes nesta Libertadores, na goleada por 11 a 0 diante do Always Ready, pela segunda rodada. Jhonson também teve atuação notável contra o Santa Fé, quando entrou no segundo tempo e contribuiu com a criação de jogadas no ataque.

Técnico do Corinthians atualiza situação de lesionadas para Libertadores

Situação do Corinthians na Libertadores

O time de Lucas Piccinato se classificou em primeiro lugar do Grupo A, com sete pontos, após vencer dois jogos e empatar um. O jogo conta com transmissão SporTV (TV fechada) XSports (TV aberta), Canal Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming).

Favorito ao título, o Corinthians encara o Boca Juniors (ARG) neste sábado (11), às 16h, pelas quartas de final da Libertadores Feminina.

Se avançar, o Timão volta a campo no mesmo dia, às 20h, para enfrentar Ferroviária ou Independiente del Valle (EQU), em duelo que vale vaga na decisão.

Do outro lado da chave, Colo-Colo (CHI), Libertad (PAR), Deportivo Cali (COL) e São Paulo brigam pela outra vaga na grande final.

Cruzamento até a final

Semifinais – possíveis confrontos

14/10: Vencedor Jogo 25 x Vencedor Jogo 26 Possíveis combinações: Corinthians x Ferroviária

Corinthians x Independiente Dragonas Boca Juniors x Ferroviária Boca Juniors x Independiente Dragonas 15/10: Vencedor Jogo 27 x Vencedor Jogo 28 Possíveis combinações: Colo-Colo x Deportivo Cali

Colo-Colo x São Paulo Libertad x Deportivo Cali Libertad x São Paulo

Disputa do 3º lugar – 18/10

Perdedor da semifinal de 14/10 x Perdedor da semifinal de 15/10

Final – 18/10

Vencedor da semifinal de 14/10 x Vencedor da semifinal de 15/10