Jhonson desencanta em goleada do Corinthians sobre o Always Ready na Libertadores

Pela 2ª rodada da Libertadores Feminina, o Corinthians goleou o Always Ready por 11 a 0. As autoras dos gols deste domingo (5) foram Ariel Godoy (2), Letícia Monteiro (2) Thais Regina (2), Day Rodriguez, Gi Fernandes, Gabi Zanotti e Jhonson.
O resultado coloca a equipe na liderança momentânea do Grupo A, aguardando o confronto entre Independiente Del Valle e Santa Fé, às 20h. Os times voltam a campo no dia 8 (quarta-feira), para a última rodada da fase de grupos.
Como foi Corinthians e Always Ready
O Corinthians começou o jogo impondo seu ritmo de jogo, abrindo o placar logo aos 2 minutos. Juliete avançou pela esquerda e cruzou para Ariel Godoy, que estava na área entre as marcadoras para completar. As Brabas seguiram pressionando e a bola voltou a entrar aos 17, em finalização de longa distância de Thais Regina, que contou com desvio antes de morrer no fundo das redes.
O terceiro foi de Day Rodriguez, aos 23. Aberta na esquerda, a colombiana levantou a bola na área e acabou encobrindo a goleira. Aos 37 foi a vez de Letícia Monteiro marcar o quarto em batida cruzada dentro da área.
A segunda etapa teve ainda mais gols, começando aos 7, com Gabi Zanotti, que recebeu livre na pequena área depois de escanteio. As Brabas voltaram a marcar aos 10, com Letícia Monteiro, que recebeu lançamento preciso e driblou a goleira.
O sétimo veio em seguida. O Corinthians roubou a bola na saída do Always Ready e encaixou transição rápida que terminou em finalização de Ariel Godoy. Em escanteio aos 30, Thais Regina subiu mais que a marcação e fez o seu segundo, oitavo das Brabas na partida. O nono foi de Duda Sampaio, em batida de fora da ŕea com desvio na marcação. No minuto seguinte, Gi Fernandes fez o décimo após bate-rebate na área. Nos acréscimos, Jhonson fez o 11º e deu números finais ao jogo.
Corinthians na Libertadores Feminina
- 02/10: Corinthians 1 x 1 Independiente del Valle
- 05/10: Corinthians 11 x 0 Always Ready
- 08/10, 16h: Corinthians x Independiente Santa Fé
FICHA TÉCNICA
Corinthians x Always Ready
Libertadores Feminina - 2ª rodada
⚽ Gols: Ariel Godoy (2'), Thais Regina (17'), Day Rodriguez (23'), Letícia Monteiro (37'); Gabi Zanotti (51'), Letícia Monteiro (54'), Ariel Godoy (57'), Thais Regina (79'), Duda Sampaio (83), Gi Fernandes (84), Jhonson (93').
🟨 Amarelos: Agustina, Isabela Yujra.
CORINTHIANS: Lelê, Thais Regina, Erika, Letícia Teles, Dayana Rodriguez (Gabi Zanotti), Ivana Fuso (Duda Sampaio), Andressa Alves (Vic Albuquerque), Gisela Robledo (Gi Fernandes), Juliete, Letícia Monteiro e Ariel Godoy (Jhonson).
ALWAYS READY: Wilson, Karen Rodriguez, Victoria Rodriguez, Isabela Yujra, Martina Caffaro, Jhenifer Vargas, Graciela Calle (Lizeth Pantoja), Agustina, Issela Plata, Alison Mamani, Karla Ticona.
