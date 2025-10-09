menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Libertadores Feminina: Corinthians, São Paulo e Ferroviária conhecem rivais das quartas

Times brasileiros avançaram ao mata-mata do torneio

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/10/2025
22:35
Corinthians está classificado às quartas da Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/ CONMEBOL)
imagem cameraCorinthians está classificado às quartas da Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/ CONMEBOL)
As quartas de final da Libertadores Feminina 2025 tiveram confrontos definidos e as decisões serão neste fim de semana, nos dias 11 e 12 de outubro. Corinthians, Ferroviária e São Paulo, representantes do Brasil no torneio, garantiram vaga no mata-mata.

O Corinthians abre a fase eliminatória no estádio Francisco Urbano, em Morón, enfrentando o Boca Juniors, no sábado, dia 11 de outubro. No mesmo dia, também no Francisco Urbano, a Ferroviária encara o Independiente Dragonas. A Conmebol ainda não confirmou os horários das partidas.

No domingo, 12 de outubro, os jogos serão no estádio Florencio Sola, em Banfield. O líder do Grupo C, Colo-Colo, enfrenta o Libertad, enquanto o São Paulo mede forças com o Deportivo Cali.

Quartas de final da Libertadores

Sábado, 11/10 – Estádio Francisco Urbano

  • Corinthians x Boca Juniors (Quartas 1)
  • Ferroviária x Independiente Dragonas (Quartas 2)

Domingo, 12/10 – Estádio Florencio Sola

  1. Colo-Colo x Libertad (Quartas 3)
  2. Deportivo Cali x São Paulo (Quartas 4)

Como foram as classificações dos brasileiros

Na tarde de quarta-feira (8), a Ferroviária empatou com o Boca Juniors por 0 a 0, no Estádio Florencio Sola, e garantiu a liderança do Grupo B da Libertadores Feminina. As Guerreiras Grenás já haviam se classificado de forma antecipada na segunda rodada.

À noite do mesmo dia, o Corinthians venceu o Santa Fe por 1 a 0 no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. O gol foi marcado pro Gabi Zanotti, ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

Já nesta quinta-feira (9), o São Paulo venceu o Olímpia por 1 a 0 no Francisco Sola, em Banfield, na Argentina. O gol tricolor foi marcado por Mariana Pión, contra.

Olímpia e São Paulo se enfrentaram pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Olímpia e São Paulo se enfrentaram pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Cruzamento até a final

Semifinais – possíveis confrontos

  1. 14/10: Vencedor Jogo 25 x Vencedor Jogo 26
    • Possíveis combinações:
      • Corinthians x Ferroviária
  2. Corinthians x Independiente Dragonas
  3. Boca Juniors x Ferroviária
  4. Boca Juniors x Independiente Dragonas
  5. 15/10: Vencedor Jogo 27 x Vencedor Jogo 28
    • Possíveis combinações:
      • Colo-Colo x Deportivo Cali
  6. Colo-Colo x São Paulo
  7. Libertad x Deportivo Cali
  8. Libertad x São Paulo

Disputa do 3º lugar – 18/10

  • Perdedor da semifinal de 14/10 x Perdedor da semifinal de 15/10

Final – 18/10

  • Vencedor da semifinal de 14/10 x Vencedor da semifinal de 15/10

circulo com pontos dentroTudo sobre

