Libertadores Feminina: Corinthians, São Paulo e Ferroviária conhecem rivais das quartas
Times brasileiros avançaram ao mata-mata do torneio
As quartas de final da Libertadores Feminina 2025 tiveram confrontos definidos e as decisões serão neste fim de semana, nos dias 11 e 12 de outubro. Corinthians, Ferroviária e São Paulo, representantes do Brasil no torneio, garantiram vaga no mata-mata.
O Corinthians abre a fase eliminatória no estádio Francisco Urbano, em Morón, enfrentando o Boca Juniors, no sábado, dia 11 de outubro. No mesmo dia, também no Francisco Urbano, a Ferroviária encara o Independiente Dragonas. A Conmebol ainda não confirmou os horários das partidas.
No domingo, 12 de outubro, os jogos serão no estádio Florencio Sola, em Banfield. O líder do Grupo C, Colo-Colo, enfrenta o Libertad, enquanto o São Paulo mede forças com o Deportivo Cali.
Quartas de final da Libertadores
Sábado, 11/10 – Estádio Francisco Urbano
- Corinthians x Boca Juniors (Quartas 1)
- Ferroviária x Independiente Dragonas (Quartas 2)
Domingo, 12/10 – Estádio Florencio Sola
- Colo-Colo x Libertad (Quartas 3)
- Deportivo Cali x São Paulo (Quartas 4)
Como foram as classificações dos brasileiros
Na tarde de quarta-feira (8), a Ferroviária empatou com o Boca Juniors por 0 a 0, no Estádio Florencio Sola, e garantiu a liderança do Grupo B da Libertadores Feminina. As Guerreiras Grenás já haviam se classificado de forma antecipada na segunda rodada.
À noite do mesmo dia, o Corinthians venceu o Santa Fe por 1 a 0 no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. O gol foi marcado pro Gabi Zanotti, ainda no primeiro tempo.
Já nesta quinta-feira (9), o São Paulo venceu o Olímpia por 1 a 0 no Francisco Sola, em Banfield, na Argentina. O gol tricolor foi marcado por Mariana Pión, contra.
Cruzamento até a final
Semifinais – possíveis confrontos
- 14/10: Vencedor Jogo 25 x Vencedor Jogo 26
- Possíveis combinações:
- Corinthians x Ferroviária
- Possíveis combinações:
- Corinthians x Independiente Dragonas
- Boca Juniors x Ferroviária
- Boca Juniors x Independiente Dragonas
- 15/10: Vencedor Jogo 27 x Vencedor Jogo 28
- Possíveis combinações:
- Colo-Colo x Deportivo Cali
- Possíveis combinações:
- Colo-Colo x São Paulo
- Libertad x Deportivo Cali
- Libertad x São Paulo
Disputa do 3º lugar – 18/10
- Perdedor da semifinal de 14/10 x Perdedor da semifinal de 15/10
Final – 18/10
- Vencedor da semifinal de 14/10 x Vencedor da semifinal de 15/10
