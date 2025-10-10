O Corinthians garantiu classificação tranquila às quartas de final da Libertadores Feminina avançando como líder do Grupo A. No entanto, a equipe comandada por Lucas Piccinato tem algumas incertezas importantes no elenco por questões físicas.

De acordo com o "Meu Timão", uma das principais dúvidas é a atacante Jaqueline, que está em recuperação de um trauma sofrido no pé direito antes do início da competição. A expectativa era para que ela reforçasse o elenco no mata-mata, porém a situação é diferente.

Segundo Piccinato, Jaqueline ainda sente fortes dores no local e precisará passar por novas avaliações antes das decisões do Corinthians na Libertadores Feminina.

— Ela correu em campo pela primeira vez na terça-feira, ainda sentindo desconforto. A gente vai avaliar se ela consegue ir na próxima partida — disse o comandante após a vitória do Corinthians sobre o Santa Fe.

Além de Jaqueline, outra grande preocupação é a meio-campista Duda Sampaio. Convocada por Arthur Elias para os amistosos da Seleção Brasileira no fim de outubro, a jogadora torceu o tornozelo na goleada por 11 a 0 sobre o Always Ready e precisou ser substituída às pressas.

Apesar de ter entrado em campo contra o Santa Fe, no último compromisso do Corinthians na fase de grupos, Duda Sampaio não está totalmente recuperada e ainda sente dores no local.

— A Duda não conseguiu treinar com a bola na terça-feira, ela só fez treino à parte na fisioterapia. Saiu do jogo ainda com bastante incômodo.

Duda Sampaio, do Corinthians, durante goleada na Libertadores Feminina (Staff Images Woman/ CONMEBOL)

Por fim, quem também é dúvida é Vic Albuquerque. A meio-campista virou o joelho esquerdo logo no início da partida contra o Santa Fe e, apesar de ter continuado em campo, deixou o estádio mancando. A jogadora será submetida a exames para avaliar a gravidade, já que confirmou que seu joelho "virou" na dividida com a adversária Karen Hernández.

Regulamento da Conmebol

A Conmebol não permite que haja substituições na lista de inscritas em caso de lesão, exceto para goleiras. No pior dos cenários, Lucas Piccinato pode ter mais desfalques para formar a equipe, já que inscreveu a jogadora Yayá, que acertou sua ida ao PSG antes do início da Libertadores Feminina.

Quartas de final da Libertadores

Sábado, 11/10 – Estádio Francisco Urbano

Corinthians x Boca Juniors (Quartas 1)

Ferroviária x Independiente Dragonas (Quartas 2)

Domingo, 12/10 – Estádio Florencio Sola

Colo-Colo x Libertad (Quartas 3) Deportivo Cali x São Paulo (Quartas 4)

Como foram as classificações de Corinthians, Ferroviária e São Paulo

Na tarde de quarta-feira (8), a Ferroviária empatou com o Boca Juniors por 0 a 0, no Estádio Florencio Sola, e garantiu a liderança do Grupo B da Libertadores Feminina. As Guerreiras Grenás já haviam se classificado de forma antecipada na segunda rodada.

À noite do mesmo dia, o Corinthians venceu o Santa Fe por 1 a 0 no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. O gol foi marcado pro Gabi Zanotti, ainda no primeiro tempo.

Já o São Paulo, que estava na corda bamba antes de entrar em campo, fez o dever de casa e derrotou o Olimpia por 1 a 0, garantindo vaga nas quartas.

Cruzamento até a final

Semifinais – possíveis confrontos

14/10: Vencedor Jogo 25 x Vencedor Jogo 26 Possíveis combinações: Corinthians x Ferroviária

Corinthians x Independiente Dragonas Boca Juniors x Ferroviária Boca Juniors x Independiente Dragonas 15/10: Vencedor Jogo 27 x Vencedor Jogo 28 Possíveis combinações: Colo-Colo x Deportivo Cali

Colo-Colo x São Paulo Libertad x Deportivo Cali Libertad x São Paulo

Disputa do 3º lugar – 18/10

Perdedor da semifinal de 14/10 x Perdedor da semifinal de 15/10

Final – 18/10