imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Técnico do Corinthians atualizada situação de lesionadas para Libertadores

As Brabas garantiram vaga nas quartas de final, que serão disputadas neste sábado (11)

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
15:02
Lucas Piccinato fala após eliminação do Corinthians para o São Paulo na Copa do Brasil Feminina. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
imagem cameraLucas Piccinato (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
O Corinthians garantiu classificação tranquila às quartas de final da Libertadores Feminina avançando como líder do Grupo A. No entanto, a equipe comandada por Lucas Piccinato tem algumas incertezas importantes no elenco por questões físicas.

De acordo com o "Meu Timão", uma das principais dúvidas é a atacante Jaqueline, que está em recuperação de um trauma sofrido no pé direito antes do início da competição. A expectativa era para que ela reforçasse o elenco no mata-mata, porém a situação é diferente.

Segundo Piccinato, Jaqueline ainda sente fortes dores no local e precisará passar por novas avaliações antes das decisões do Corinthians na Libertadores Feminina.

— Ela correu em campo pela primeira vez na terça-feira, ainda sentindo desconforto. A gente vai avaliar se ela consegue ir na próxima partida — disse o comandante após a vitória do Corinthians sobre o Santa Fe.

Além de Jaqueline, outra grande preocupação é a meio-campista Duda Sampaio. Convocada por Arthur Elias para os amistosos da Seleção Brasileira no fim de outubro, a jogadora torceu o tornozelo na goleada por 11 a 0 sobre o Always Ready e precisou ser substituída às pressas.

Apesar de ter entrado em campo contra o Santa Fe, no último compromisso do Corinthians na fase de grupos, Duda Sampaio não está totalmente recuperada e ainda sente dores no local.

— A Duda não conseguiu treinar com a bola na terça-feira, ela só fez treino à parte na fisioterapia. Saiu do jogo ainda com bastante incômodo.

Duda Sampaio, do Corinthians, durante goleada contra o Always Ready, da Bolívia. (Staff Images Woman/ CONMEBOL)
Duda Sampaio, do Corinthians, durante goleada na Libertadores Feminina (Staff Images Woman/ CONMEBOL)

Por fim, quem também é dúvida é Vic Albuquerque. A meio-campista virou o joelho esquerdo logo no início da partida contra o Santa Fe e, apesar de ter continuado em campo, deixou o estádio mancando. A jogadora será submetida a exames para avaliar a gravidade, já que confirmou que seu joelho "virou" na dividida com a adversária Karen Hernández.

Regulamento da Conmebol

A Conmebol não permite que haja substituições na lista de inscritas em caso de lesão, exceto para goleiras. No pior dos cenários, Lucas Piccinato pode ter mais desfalques para formar a equipe, já que inscreveu a jogadora Yayá, que acertou sua ida ao PSG antes do início da Libertadores Feminina.

Quartas de final da Libertadores

Sábado, 11/10 – Estádio Francisco Urbano

  • Corinthians x Boca Juniors (Quartas 1)
  • Ferroviária x Independiente Dragonas (Quartas 2)

Domingo, 12/10 – Estádio Florencio Sola

  1. Colo-Colo x Libertad (Quartas 3)
  2. Deportivo Cali x São Paulo (Quartas 4)

Como foram as classificações de Corinthians, Ferroviária e São Paulo

Na tarde de quarta-feira (8), a Ferroviária empatou com o Boca Juniors por 0 a 0, no Estádio Florencio Sola, e garantiu a liderança do Grupo B da Libertadores Feminina. As Guerreiras Grenás já haviam se classificado de forma antecipada na segunda rodada.

À noite do mesmo dia, o Corinthians venceu o Santa Fe por 1 a 0 no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. O gol foi marcado pro Gabi Zanotti, ainda no primeiro tempo.

Já o São Paulo, que estava na corda bamba antes de entrar em campo, fez o dever de casa e derrotou o Olimpia por 1 a 0, garantindo vaga nas quartas.

Cruzamento até a final

Semifinais – possíveis confrontos

  1. 14/10: Vencedor Jogo 25 x Vencedor Jogo 26
    • Possíveis combinações:
      • Corinthians x Ferroviária
  2. Corinthians x Independiente Dragonas
  3. Boca Juniors x Ferroviária
  4. Boca Juniors x Independiente Dragonas
  5. 15/10: Vencedor Jogo 27 x Vencedor Jogo 28
    • Possíveis combinações:
      • Colo-Colo x Deportivo Cali
  6. Colo-Colo x São Paulo
  7. Libertad x Deportivo Cali
  8. Libertad x São Paulo

Disputa do 3º lugar – 18/10

  • Perdedor da semifinal de 14/10 x Perdedor da semifinal de 15/10

Final – 18/10

  • Vencedor da semifinal de 14/10 x Vencedor da semifinal de 15/10

