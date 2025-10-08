Corinthians vence Santa Fe e enfrenta o Boca Juniors nas quartas da Libertadores
Gabi Zanotti garantiu a vitória das Brabas
O Corinthians venceu o Santa Fe por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (8), pela 3ª rodada da Libertadores Feminina, no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. O gol foi marcado pro Gabi Zanotti, ainda no primeiro tempo.
As Brabas garantiram vaga nas quartas de final do torneio e encaram o Boca Juniors, segundo colocado do Grupo B. A Ferroviária, por sua vez, enfrenta o Independiente Dragonas.
Corinthians supera Santa Fe em jogo duro
Aos 19 minutos de jogo, brilhou a estrela de Gabi Zanotti. Na cobrança de escanteio precisa de Andressa Alves, a camisa 10 subiu mais alto que a defesa do Santa Fe e cabeceou com categoria para o fundo das redes, abrindo o placar para o Corinthians.
Andressa foi o destaque da equipe. Com muita movimentação, participou das principais jogadas ofensivas e manteve o ritmo do time durante boa parte da partida. O Timão controlou a posse de bola e trocou passes com paciência, mas criou poucas chances claras ao longo do jogo.
No fim da partida, Jhonson fez bela jogada e tocou para Vic Albuquerque finalizar, mas a veterana desperdiçou.
O Santa Fe tentou reagir em contra-ataques e chegou algumas vezes com perigo, mas pecou nas finalizações e viu Nicole, do Corinthians, fazer boas defesas. Com bola parada, a equipe chegou ao empate aos 31 minutos do segundo tempo, mas a revisão do VAR mostrou que a zagueira Mariza evitou o que seria o empate colombiano.
✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 1 x 0 Santa Fe
3ª rodada — Libertadores Feminina
- 📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de outubro, às 20h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Francisco Sola
- ⚽ Gol: Gabi Zanotti (19' /1T)
- Cartões amarelos: Viviana Acosta/Santa Fe e Andressa Alves/Corinthians
CORINTHIANS: Nicole, Thaís Ferreira, Thaís Regina, Mariza, Day Rodríguez (Duda Sampaio), Gi Fernandes (Gisela Robledo), Vic Albuquerque, Andressa Alves (Jhonson), Tamires (Juliete), Letícia Monteiro e Gabi Zanotti (Ivana Fuso). Técnico: Lucas Piccinato.
SANTA FE: Yessica Del Valle, Maria Nela, Cristina Motta, Andrea Pérez, Cristina Motta, Viviana Acosta, Ortegón, Karen Hernádez (Katerine Osorio), Viancha (Heidy Mosquera), Garavito, Viso e Zamorano. Técnico: Omar Ramírez.
