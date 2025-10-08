O Corinthians pode ter uma baixa para a reta final da Libertadores Feminina. A meio-campista Duda Sampaio sofreu uma torção durante a goleada por 10 a 0 sobre o Always Ready, em jogo válido segunda rodada, e é dúvida para o duelo desta quarta-feira (8), contra o Independiente Santa Fé, às 20h (horário de Brasília).

O lance ocorreu aos 43 minutos do segundo tempo, quando a meia dominava a bola e acabou derrubada após um contato com uma adversária. O técnico Lucas Piccinato confirmou o diagnóstico inicial de torção em entrevista ao Meu Timão, mas, até o momento, o Corinthians não atualizou a situação de Duda.

Entenda possível lesão

De acordo com Vandressa Lindemann, fisioterapeuta e especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), o entorse de tornozelo pode variar entre três graus de gravidade.

— No grau 1, há apenas um estiramento leve do ligamento, com dor e inchaço discretos, e o retorno pode acontecer em poucos dias. Já o grau 2 representa uma ruptura parcial, causando dor moderada, hematoma e limitação de movimento: tempo de recuperação costuma variar de três a seis semanas. O grau 3 é o mais grave, com ruptura total do ligamento e possibilidade de fratura associada, podendo exigir até cirurgia e afastamento de até três meses — explicou, em entrevista ao Lance!.

Vandressa destaca ainda que o processo de reabilitação deve priorizar o fortalecimento, equilíbrio e exercícios funcionais voltados para a dinâmica do futebol.

— O tornozelo sofre muita sobrecarga no esporte, especialmente em jogadas com mudanças bruscas de direção e contato físico, como foi o caso da Duda. Por isso, é fundamental respeitar o tempo de recuperação para evitar recaídas — completou.

Corinthians encara o Santa Fé em jogo decisivo

Corinthians e Santa Fe se enfrentam nesta quarta-feira, 8 de outubro, às 20h (de Brasília), pela 3ª rodada da Libertadores Feminina. A partida será disputada no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (Argentina), e terá transmissão ao vivo de SporTV, CazéTV, Goat, Pluto TV, N Sports e X Sports.