O Real Madrid divulgou uma nota confirmando que a lateral Yasmin sofreu uma grave lesão e precisará passar por cirurgia. A confirmação aconteceu por meio de comunicado neste domingo (03).

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A lesão ocorreu durante a vitória do Real Madrid sobre o Sevilla neste sábado (2), por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol. A jogadora, inclusive, começou no banco de reservas, entrou na segunda etapa, mas teve que deixar a equipe por conta do problema físico.

— Após exames realizados pelos Serviços Médicos do Real Madrid em nossa jogadora Yasmim Assis Ribeiro, foi diagnosticada uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A jogadora será submetida a cirurgia em breve — disse o Real Madrid.

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A Copa do Mundo Feminina no Brasil será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Para esse tipo de lesão, o tempo de recuperação é estimado entre sete e nove meses.

Yasmin conquistou título com o Brasil recentemente (Foto: Reprodução/Instagram)

Temporada de Yasmin

A lateral Yasmin soma 31 jogos na temporada, com 1881 minutos em campo, um gol marcado e uma assistência. Os números englobam tanto as atuações por clube quanto pela Seleção, com presença consistente ao longo das competições disputadas.

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Pelo Real Madrid, a jogadora participou de 27 partidas, acumulando 1639 minutos. Nesse recorte, contribuiu com uma assistência e manteve regularidade entre Liga F, Champions League, Supercopa da Espanha e Copa da Rainha.

Já com a camisa do Brasil, Yasmin entrou em campo quatro vezes, somando 242 minutos. Nesse período, marcou um gol e também distribuiu uma assistência, considerando compromissos pela Fifa Women Series, torneio em que terminou com o título, e amistosos.

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