Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (04/05/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/05/2026
06:00
Nesta segunda-feira (4), a agenda do futebol reúne grandes jogos pelas principais ligas europeias. Destaque para Everton x Manchester City (Inglês), Chelsea x Nottingham Forest (Inglês), Roma x Fiorentina (Italiano), Cremonese x Lazio (Italiano) e Sevilla x Real Sociedad (Espanhol). O dia também conta com partidas do Campeonato Saudita, Escocês, Português e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 4 de maio de 2026):

Campeonato Inglês

11h – Chelsea x Nottingham Forest – Xsports e Disney+
16h – Everton x Manchester City – ESPN e Disney+

Enzo Fernández comemorando gol no duelo entre Chelsea e Leeds United (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Campeonato Italiano

13h30 – Cremonese x Lazio – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Roma x Fiorentina – Disney+

Campeonato Escocês

13h30 – Hearts x Rangers – Canal GOAT

Campeonato Saudita

15h – Al Ittihad x Al Kholood – Canal GOAT
15h – Al Ettifaq x Al Najma – Canal GOAT

Campeonato Espanhol

16h – Sevilla x Real Sociedad – Xsports e Disney+

Campeonato Português

16h15 – Sporting x Vitória de Guimarães – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

19h – Vila Nova x Athletic-MG – Disney+

